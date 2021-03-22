阻止印度軍購S-400導彈？　美防長：盟邦若買會被制裁





▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於20日在印度指出，美國盟友應避免購買俄羅斯的軍備，以避免受到制裁，不過目前俄羅斯尚未交付S-400導彈系統，因此並沒和印方討論制裁的必要。他也向所有盟友重申，「避免購買俄羅斯的軍備，以免受制裁。」

奧斯汀是在19日抵達印度，展開3天訪問行程，首先會見印度總理莫迪和國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）等官員，20日則是與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）會晤。會中，雙方討論重點聚焦在廣泛的國防合作，包括跨軍種的接觸、資訊共享、新興國防領域合作，以及相互後勤支援。

辛赫表示，決心擴大印美合作，將從雙邊、多邊演習發展到更密切雙邊聯繫，並加強印度軍方與美國印太司令部、中央司令部和非洲司令部之間的合作。他也說，印度和美國熱衷於維護基於規則秩序的國家結成夥伴關係，「可以促進印太地區和其他地區的安全和繁榮。」

不僅如此，雙方也在會談中討論印度向俄羅斯購買S-400防空系統計畫，奧斯汀重申，美國盟友應避免購買俄羅斯的軍備，以避免受到制裁。不過目前俄羅斯尚未交付給印度S-400系統，因此並沒和印方討論制裁的必要。





▲美國國防部長奧斯汀與印度國防部長辛赫進行會談。（圖／路透社）

美國去年12月才對土耳其出手制裁，原因是土耳其使用俄羅斯至的S-400防空系統。而印度在2019年付給俄羅斯8億美元的頭期款，預計第一批導彈系統將會在今年交付。