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中美會談後俄外長啟程訪中　陸專家：超越同盟的盟友

▲俄羅斯外長訪中。（圖／CFP）

▲俄羅斯外長拉夫羅夫啟程訪中。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球大國外交動作頻頻，中美雙方在阿拉斯加進行外事主管高層會談後，俄羅斯外長拉夫羅夫今（22）日也展開為期2日的訪中行程。據悉，拉夫羅夫訪中期間將與大陸外交部長王毅會面，就雙邊關係及近期高層交往及區域問題交換意見。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，上海國際問題研究院研究員、俄羅斯問題專家趙隆表示，拉夫羅夫此行時間點有深意，中俄在此時會面彰顯雙方全面戰略協作夥伴關係的特殊價值，是「超越同盟的盟友」，也是對美國的一種回應。

趙隆提到，「王毅在不久前提及的中俄要共同維護各自的主權和政權安全，也會是這次拉夫羅夫訪華的一個重要的新話題。」

俄羅斯駐中大使曾提到，希望疫情緩解後，總統普京可以成為第一位訪中的外國元首。趙隆分析，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年，拉夫羅夫此次來訪的關鍵議題就是在今年謀劃中俄兩國元首之間可能的對話或者會見。

此外，俄羅斯近期和西方國家間的衝突性、對抗性正在升級，美歐對俄制裁出現同步化的趨勢，美國新任總統拜登對俄的強硬作風便於在國內樹立威信，俄羅斯或希望藉由外長訪華強化溝通，堅持雙方的共同立場。

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