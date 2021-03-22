好市多結帳突「滾出2顆」！她崩潰發文...釣出一堆苦主：我也遇過　

▲不少民眾喜愛在假日驅車前往好市多，盡情採買補貨一番。（圖／記者許力方攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因為商品量大價廉，還有無條件退貨等優點，一直深受民眾喜愛。就有一位網友日前到好市多購買麵包和奶粉等物資，準備好好囤一波貨時，在結帳的過程中竟意外「滾出2顆」，讓她大感「悲劇」，事後將過程分享至臉書竟還釣出不少遇過同樣情況的苦主，直呼「我也遇過！」

這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示當天是他們家的「家庭早餐補貨日」，於是就到好市多購買麵包和奶粉等基本用品，另外還忍不住加買了紅豆麻吉可頌，結果在結帳時因東西太多手忙腳亂竟然滾了兩顆出來，但又因不好意思去退換貨而讓她感到相當崩潰。

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▲女網友表示，購買的紅豆麻吉可頌竟在結帳時意外滾出2顆。（圖／翻攝自Facebook社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，這盒紅豆麻吉可頌疑似是因為盒子不夠緊，才導致滾了兩顆出來的悲劇，並將過程分享到臉書社團，引發不少網友討論，紛紛留言，「有衛生疑慮就去退，別跟健康過不去」、「我會默默放回盒子裝作沒事，然後給我弟吃」、「可以退沒事的」、「真調皮」、「拍一拍還能吃」、「回家烤箱120度以上殺菌一下又酥又香也就算沒事啦」、「帶去辦公室請同事吃」、「麵包開心到滾出來了」。

也有不少網友指出曾遇過同樣的經歷，表示，「盒子真的不緊，之前買可頌也是在結帳時要拿上去差點全部撒出來，還好先生反應夠快救回來」、「我買的時候，放車副座上，轉彎時也滾出來，哈哈」、「我早上從騎車上起身他就掉在地上了」、「好市多的點心都一定要雙手捧好、放好，結帳完趕快去貼膠帶貼好，這種盒子太容易開了，看過一個阿伯騎機車腳踏墊放泡芙，轉個彎半盒不見了⋯」