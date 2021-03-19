逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

▲乍看真的很像磁片。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛好市多時，驚見「3.5吋磁片」居然重出江湖，後來仔細一看，才發現是眼睛業障重。這一幕引起廣大共鳴，不少人感嘆時代的眼淚，還有網友笑虧，「太年輕的看不懂。」

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文驚呼，「嚇死，還以為3.5吋要重出江湖了！」的確，乍看這商品外觀的圖示，真的會有3.5吋磁片的錯覺；但其實這是電子體重計，況且以實際體積來看，也不可能會有這麼大的磁片。

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po文一出，掀起熱烈討論，大票網友表示，「年齡測驗圖」、「這個玩意的年齡分水嶺大概在幾歲？個人是覺得30歲吧」、「小朋友下樓梯，齊打交的年代」、「能講出3.5吋的，一定是資深員工了」、「笑死，不點開來看超像」、「年輕人不懂的東西」、「有年紀才看得懂」、「OMG原本都遺忘了，看到瞬間想起來，時代的眼淚」。

▲但人家是電子體重計啦。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，還有一些強迫症的朋友發現，右上角的那一盒擺反了，忍不住吐槽「右上方的請擺好對齊」、「不好意思我有強迫症，可以把右上放好嗎？拜託」、「右上角給我滿滿的惡意」、「有一個反了」。

3.5吋磁片在1980至1990年代曾紅極一時，1996年時，全球有多達50億片被使用，直到CD-ROM、USB儲存裝置出現後，它的銷量逐漸下滑，最後被市場淘汰。

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