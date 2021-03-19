　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

▲逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：羨慕看不懂的人。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲乍看真的很像磁片。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛好市多時，驚見「3.5吋磁片」居然重出江湖，後來仔細一看，才發現是眼睛業障重。這一幕引起廣大共鳴，不少人感嘆時代的眼淚，還有網友笑虧，「太年輕的看不懂。」

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文驚呼，「嚇死，還以為3.5吋要重出江湖了！」的確，乍看這商品外觀的圖示，真的會有3.5吋磁片的錯覺；但其實這是電子體重計，況且以實際體積來看，也不可能會有這麼大的磁片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

po文一出，掀起熱烈討論，大票網友表示，「年齡測驗圖」、「這個玩意的年齡分水嶺大概在幾歲？個人是覺得30歲吧」、「小朋友下樓梯，齊打交的年代」、「能講出3.5吋的，一定是資深員工了」、「笑死，不點開來看超像」、「年輕人不懂的東西」、「有年紀才看得懂」、「OMG原本都遺忘了，看到瞬間想起來，時代的眼淚」。

▲逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：羨慕看不懂的人。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲但人家是電子體重計啦。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，還有一些強迫症的朋友發現，右上角的那一盒擺反了，忍不住吐槽「右上方的請擺好對齊」、「不好意思我有強迫症，可以把右上放好嗎？拜託」、「右上角給我滿滿的惡意」、「有一個反了」。

3.5吋磁片在1980至1990年代曾紅極一時，1996年時，全球有多達50億片被使用，直到CD-ROM、USB儲存裝置出現後，它的銷量逐漸下滑，最後被市場淘汰。

►海鮮、甜點、各國料理超多元

ET快訊
北市5萬上班族大遷徙　史上最大企業總部搬家
逛好市多驚見「3.5吋重出江湖」　網洗版苦笑
吳宗憲「兒若叫吳鮭頭打死他」：改過鮭魚公司不錄用
「鮭魚」國道出車禍！300萬休旅車屁股被撞慘凹一塊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

周末暴跌15°C！2大「降雨熱區」曝光　下周急凍探13°C

「黃阿瑪的後宮生活」首次路跑！3公尺大型氣偶　紀念物資超萌

頭殼到底有沒壞掉？台中高學歷「鮭魚思密達」　才一天秒改回

我國PCR檢測「費用比港澳貴14倍」！消基會批醫院、政府趁火打劫

敗興而鮭！國道被「鮭魚」撞　網：省了壽司錢卻賠款　

逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

周末阿里山花季疏運接駁取消！台18線「邊坡火警」預警封閉

境外考生申請大學甄試應變方案　31人僅過1人可外加名額錄取

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

周末暴跌15°C！2大「降雨熱區」曝光　下周急凍探13°C

「黃阿瑪的後宮生活」首次路跑！3公尺大型氣偶　紀念物資超萌

頭殼到底有沒壞掉？台中高學歷「鮭魚思密達」　才一天秒改回

我國PCR檢測「費用比港澳貴14倍」！消基會批醫院、政府趁火打劫

敗興而鮭！國道被「鮭魚」撞　網：省了壽司錢卻賠款　

逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

周末阿里山花季疏運接駁取消！台18線「邊坡火警」預警封閉

境外考生申請大學甄試應變方案　31人僅過1人可外加名額錄取

經過一夜...助總研究布里悍手拿A4小抄　兄弟奇兵繼續用

重新粉刷房間！「油漆味散不掉」曝神奇1招　內行也推：用這水果

2021台灣國際蘭展遍地開花　本週末虎頭埤先睹為快

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

台股再跌跤　分析師：逢低布局低位階、高殖利率相關類股

全美亞裔陷入恐慌　白宮發言人：都怪川普說武漢病毒！

馬大偉運彩解盤／溜馬@熱火　推薦全場大分

千人搶訂！帛琉泡泡團「航班時間帶」曝光　業者分析團費調漲3因素

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

營建業銀行授信衝7年新高　佔比25%成「借款王」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

更多熱門

相關新聞

好市多白蘭氏鷄精省很大現囤貨潮

好市多白蘭氏鷄精省很大現囤貨潮

在疫情穩定之前，遵循均衡飲食、適量運動搭配規律作息，是強化身體自我免疫力、降低染疫的不二法門；此外，時逢換季，容易引發過敏、感冒等不適症狀，不想讓病毒、細菌「趁虛而入」，除了培養良好的生活習慣，還能透過像是「食補」的方式，適時補充營養品，幫助身體維持健康根基。

逛好市多被搭訕！她一聽「請三思」秒放回2雷貨

逛好市多被搭訕！她一聽「請三思」秒放回2雷貨

好市多干貝驚見迷你海星！網笑：賺到

好市多干貝驚見迷你海星！網笑：賺到

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

「好市多抹布1條5元」！內行回購：丟了不心疼

「好市多抹布1條5元」！內行回購：丟了不心疼

關鍵字：

3.5吋磁碟好市多時代的眼淚體重機

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面