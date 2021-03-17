逛好市多被搭訕！她一聽「請三思」秒放回2雷貨　1.3萬人朝聖：遇到好人

▲女子逛好市多被陌生人搭訕。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳怡靜／綜合報導

好市多（Costco）因商品份量大、種類五花八門，是許多人採購的好去處。一名女網友近日逛好市多時被陌生人搭訕，對方迎面而來用驚恐的眼神看向她，隨即說了一句「勸世箴言」，她聽完趕緊將推車內2樣東西放回貨架，讓網友們大讚「妳遇到好人」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購物經驗，表示她16日一早到內湖好市多購物，推車內放了水餃、肉包、襪子、起司球、草莓千層蛋糕等民生用品，這時突然有一名陌生人和她迎面而來，對方卻帶著驚恐的眼神，讓她以為是不是放在推車裡的包包太亂嚇到人。

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兩人就這樣擦肩而過，沒想到對方隨即折返拍了她一下說，「肉包跟水餃很雷，請三思。」女網友表示，自己沒吃過肉包和水餃，抱持著嚐鮮的心態試試，結果半路被人阻止，她聽完後默默地將這兩樣商品放回貨架。

▲陌生人見女網友拿了水餃和肉包，連忙勸她購買前要三思。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，立刻吸引1.3萬名網友朝聖，紛紛直呼「妳遇到好心人了」、「上天派來的好心人士」、「他ㄧ定不忍心妳一次被兩道雷擊中！人性的光輝啊」、「這個路人真的很有愛，值得嘉獎！遇到好人」、「這兩樣我都被雷過」、「肉包真的雷到懷疑人生」、「水餃真的很雷，我家冰箱還躺著剩下半包的水餃」、「肉包裡面的肉團結一致，像一粒貢丸，搖一搖包子，貢丸會在包子裡晃動」、「肉包真的雷到懷疑人生！」。

▲貼文一出，不少網友也分享自己的踩雷經歷。（圖／翻攝自翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友看完原PO推車內商品狂勸，「怎麼挑的，幾乎整車都是雷物」、「襪子很容易鬆，不推」、「襪子真的會鬆掉」、「洗衣精後來有怪味，也雷」、「蝦餃還有一大半在冷凍櫃」、「洗衣精有股臭味」、「草莓蛋糕很甜，只有螞蟻人可接受」、「整台購物車只有起司球我會買」。