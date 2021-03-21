人妻好市多買西瓜切開傻眼！退貨狂抱怨「吐12字」千人酸爆：欠妳嗎

▲好市多退貨機制得到許多人稱許，濫用情況或批評卻也層出不窮。（圖／記者蕭筠攝）

記者張靖榕／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因為商品量大價美，還有大方的無條件退貨，這些優點多年來深深擄獲民眾的心。然而把這些業者優惠當成理所當然的也大有人在，一名女網友就PO文抱怨，表示買了西瓜回到家切開，卻發現西瓜肉「好白」，拿去退貨後又嫌麻煩，還得不到員工的一句道歉，於是問了12個字質疑有太多改進的空間。然而留言「突破盲腸」，沒人挺原PO，反而一面倒認為原PO的抱怨毫無道理。

原PO於20日晚間在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，表示當天上午開心買了大西瓜回家，晚上切開一看，「太驚訝了居然是好白的大西瓜！」

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▲原PO買到的西瓜，幾乎毫無血色。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

原PO表示打了通電話給客服中心，「接電話的人員要求我們必須把西瓜帶回去才能退款…實在是麻煩！」她說要不是當晚有時間再跑一趟，不然還得清出冰箱空間冰一顆難看又難吃的西瓜。

「到了賣場退貨時，辦理的人員沒有一句道歉、沒有一個和善的表情」，讓原PO忍不住質問，「這樣的退貨程序真的合理嗎」，並怒斥「實在有太多的改進空間了吧！」

該篇貼文在短短8小時內獲得近5000人按讚，逾2500則留言，不過網友並非大聲為原PO讚聲，而是一面倒酸爆原PO，「媽媽也不知道會生出無理的小孩啊」、「為什麼要道歉，欠妳嗎」、「退貨不需帶感情，只需帶會員卡信用卡」、「真當自己花錢就是上帝」、「爲什麼要道歉，結帳有給10%服務費嗎」、「其實不開心，可以直接退會員，有錢哪怕沒地方花。」