女網友抱怨退貨大西瓜沒人道歉　反被留言罵爆！好市多回應了

▲網友抱怨退貨大西瓜沒人道歉反被罵爆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書專頁）

記者蔡玟君／台北報導

有女網友20日在臉書社團表示，到好市多買西瓜，結果切開發現品質不佳，她抱怨「到賣場退貨時，辦理人員都沒有一句道歉、沒有一個和善的表情」，質疑退貨方式和態度不合理，該發文一貼出就被網友留言罵爆，而好市多則回應，已在了解相關過程，但只要品質有疑慮，會員都能辦理退貨。

女網友表示，20日到好市多買西瓜，結果切開後裡面果肉呈現白色，致電客服人員反應，客服告知需帶著西瓜回賣場才能辦理退貨，女網友先抱怨「實在是麻煩」，接著抱怨「到了賣場退貨時，辦理的人員沒有一句道歉、沒有一個和善的表情，這樣的服務品質、這樣的退貨程序、真的合理嗎？實在有太多的改進空間了吧！」

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▲該名女客人被網友罵爆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書專頁）

發文一貼出立刻被許多網友留言罵爆，指出「為什麼幫你退貨還要跟你道歉？」、「西瓜這樣也不是辦理退貨人員的錯⋯為何要道歉？」、「本來就要帶原物回賣場才能退貨阿」、「如果你買了一個特甜的西瓜你會去誇獎賣場人員嗎？」好市多對該事件則回應，目前已在了解情況當中，但強調只要商品品質有疑慮，都可以讓會員辦理退貨，