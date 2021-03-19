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美式賣場超狂折扣錯過捶心肝！調節免疫好物省很大　網友揪囤貨「要買要快」

▲▼白蘭氏,鷄精,好市多,特價,免疫力。（圖／白蘭氏提供）

▲許多消費者喜歡喝白蘭氏鷄精加強免疫力，好市多近期推出超狂折扣引起瘋搶。（圖／網友提供請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

全球疫情改變了許多人的生活模式，也變得更加重視身體健康，儘管各國陸續有接種疫苗的好消息，但不同國家和地區進度各不相同，更有潛在的副作用疑慮以致人心惶惶，在疫情穩定之前，遵循均衡飲食、適量運動搭配規律作息，是強化身體自我免疫力、降低染疫的不二法門；此外，時逢換季，容易引發過敏、感冒等不適症狀，不想讓病毒、細菌「趁虛而入」，除了培養良好的生活習慣，還能透過像是「食補」的方式，適時補充營養品，幫助身體維持健康根基。

想來點營養品卻不曉得該去哪裡買？出發美式賣場好市多總是能淘到寶。好市多不僅常推出獨售商品，像是之前眾人瘋搶的超低價精品大衣；人人家中都想要的大尺寸電視，往往比市售價格便宜，現省好幾千元；就連近期因梅根、哈利夫婦受訪而爆紅的戶外休閒椅也買得到類似款。當然少不了食品類的人氣商品，像是屬於植物性蛋白質又低卡的毛豆、健身族最愛的冷凍雞胸肉，最近也有特價活動；另外還有忙碌的現代人補充體力及免疫力的營養好物白蘭氏鷄精，近期更是推出限時一次折價220元的超狂優惠，讓網友秒在臉書社團「好市多商品經驗老實說」PO文分享，「雞精是因為去年疫情關係有在家工作，少了通勤時間就有多時間去運動，搭配固定運動＋喝雞精，精神感覺好不少。」網友好康逗相報，要有需要的人快趁特價多帶兩箱，「看到結帳區蠻多人拿的，不曉得賣完還會不會補，動作要快哩」。

▲▼白蘭氏,鷄精,好市多,特價,免疫力。（圖／白蘭氏提供）

▲近期有網友好康逗相報，在臉書社團「好市多商品經驗老實說」PO出白蘭氏鷄精特價訊息。

▲▼白蘭氏,鷄精,好市多,特價,免疫力。（圖／白蘭氏提供）

▲好市多推出白蘭氏鷄精折扣，一盒省220元，買愈多賺愈多。

▲▼白蘭氏,鷄精,好市多,特價,免疫力。（圖／白蘭氏提供）

▲獲得國家健康食品認證可有效調節免疫力及抗疲勞的白蘭氏鷄精，適合全家人飲用。

有感降價引起消費者搶購的白蘭氏鷄精，榮獲國家健康食品健康雙認證，品牌官網表示，能有效調節免疫力及抗疲勞，鷄精萃取自新鮮雞肉精華，接近食物原型，保留營養精華的同時也去除掉雞湯的油膩感，味道清爽、順口好喝。產品說明指出，白蘭氏鷄精採用獨家技術萃取出「活性胺基胜肽複合物」，小分子能讓營養更好吸收、快速補充蛋白質，長期持續飲用可有效增強體力、調節免疫力、提升專注力；而且零脂肪、零膽固醇、低鈉，並且不添加防腐劑，天天飲用也不怕造成負擔，不論是拚學業的孩子、衝刺工作的家長和養生銀髮族，全家男女老幼通通都能安心喝。

現代人天天多工生活，容易形成焦慮、產生壓力而讓免疫力下降；再加上現在仍處在非常時期，除了保持社交距離、戴口罩、勤洗手之外，持續強化免疫力更是全民運動。適時飲用營養滿分、好吸收的白蘭氏鷄精，補足身體能量，正好美式賣場推出限時折價220元的超殺折扣，CP值爆表、買愈多省愈多，獨樂樂不如眾樂樂，揪左右厝邊一同手刀前往掃貨，無痛入手囤貨就趁現在這一波。

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