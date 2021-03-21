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詭！台中公墓旁BMW燒成骨架　網驚：整輛燒給祖先？

▲公墓火警意外雙B轎車被波及。（圖／大甲消防分隊提供）

▲公墓火警BMW轎車被波及。（圖／台中市消防局提供，以下同）

記者白珈陽、李忠憲／台中報導

台中市大甲區開元路第一公墓上午發生火警，延燒到一輛市價250萬BMW 520D轎車，大甲消防分隊據報後，緊急調派8輛各式消防車、救護車，由小隊長陳立倫帶隊前往搶救，整輛車燒到面目全非，所幸無人員傷亡，初步財物損失約3萬元。

▲公墓火警意外雙B轎車被波及。（圖／大甲消防分隊提供）

消防分隊10時31分據報後，15分鐘火速到達起火現場，發現公墓燃燒面積有將近200平方公尺，BMW轎車已經燒成一團火球，緊急布水線滅火搶救，10時47分第五大隊組長王明輝帶隊含火調人員，出動消防車2輛、人員3名前往救災現場，將火勢全部撲滅，至於起火原因仍有待進一步調查。

▲公墓火警意外雙B轎車被波及。（圖／大甲消防分隊提供）

公墓火燒車意外，被網友得知後議論紛紛，「這是要將整輛車燒給祖先用嗎」，不過消防局指出，清明節掃墓多，請民眾不要任意燃燒明火，或是臉丟菸蒂，一旦造成延燒後果恐怕不堪設想，也提醒民眾，為啉全災害或事件現場請勿圍觀，避免影響救災。

▲公墓火警意外雙B轎車被波及。（圖／大甲消防分隊提供）

這輛BMW轎車是2017年520D款，市價有250萬元，2018年7月間南韓發生多起BMW火燒車意外，當年為維護消費者權益，南韓國土交通部還發出聲明，將要求BMW召回，當中也包含520d車款。

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