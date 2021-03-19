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換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

▲▼鹿港蚵仔煎業者在鮭魚之亂後，推出鮮蚵蓋飯免費吃活動。（圖／民眾提供）

▲鹿港蚵仔煎業者鮮蚵蓋飯免費吃活動，民眾名字如果有蚵，就符合資格。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

鹿港某家知名蚵仔煎在鮭魚之亂後，決定跟進，從20日開始推出為期7天的鮮蚵蓋飯免費吃活動，姓名有「蚵」可免費享用一份，「蚵」、「娥」同音也有半價優惠。業者詹政道說，光是半價就沒賺到錢，但每日限定300碗，先搶先贏。

鮭魚之亂剛落幕，彰化蚵仔煎業者順勢推出為期7天的鎮店商品「鮮蚵蓋飯」免費吃活動。民眾只要名字有「蚵」這字，就可免費招待一份市價150元的蓋飯；如果名字有是國台語同音的「蚵」、「娥」等，仍可有半價優惠，免改名也可參加。

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▲▼鹿港蚵仔煎業者在鮭魚之亂後，推出鮮蚵蓋飯免費吃活動。（圖／民眾提供）

▲業者推出鮮蚵蓋飯免費吃及半價優惠，每日限量300碗。（圖／民眾提供）

業者詹政道表示，這兩天全台鮭魚之亂，很多客人建議他應該要跟進，但如果名字要有「蚵」真的太難，要人家把名字改蚵又覺得有點強人所難。他決定放寬資格，名字如果有「蚵」的蚵男、蚵女，為期7天活動到店出示身分證件，就免費招待一份市價150元的鮮蚵蓋飯；名字如有「蚵」、「娥」的國台語同音字，就半價75元優惠，每天限定300碗，賣完為止。

詹也說，活動從20日開始到26日為止，符合民眾如果想天天來吃也沒問題，他非常歡迎。鮮蚵蓋飯是店內招牌，每1碗的鮮蚵數量約半斤，約有2、30顆的鮮蚵，半價優惠其實沒有賺到錢。

今天上午，店家開始宣傳搶先辦快閃熱身活動，果然就4名男生與3名女生，分別符合「蚵」與「娥」的同音，得到半價優惠，大家吃得津津有味，除了誇讚鮮蚵好吃外，直呼店家太佛心。

一位柯姓民眾得知後表示，很少聽到姓柯吃東西能有優惠價，實在難得，決定揪「柯姓宗親」一起到鹿港享受這難得的平價美食。

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