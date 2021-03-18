　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

記者李忠憲／台中報導

郭姓男子找上梧棲一家透天厝飲料店，分租樓上3層樓，自營「大麻開心農場」，警方原掌握線索以為是開詐騙機房，但濃濃「九層塔」味讓專案小組研判是種大麻，一舉查獲市值高達1.6億元的大麻活株與成品，警詢後依毒品罪嫌送辦，郭男遭聲押獲准，其他2人交保。

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠。（圖／民眾提供）

▲刑事局中打破獲大麻工廠，現場用植物生長燈照射。（圖／民眾提供）

刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第二隊日前循線偵辦一起詐騙機房案，懷疑梧棲區一家飲料店內大有玄機。專案小組跟監多日發現，該家飲料店位於4層樓透天厝1樓，外觀看起來正常。但卻有人帶進大量燈具等材料設備，加上現場有一股「九層塔」味，周邊又沒有人種植九層塔，懷疑裏頭是在種植二級毒品大麻。立刻報請台中地檢署檢察官指揮，並會同清水分局共組專案小組協辦。

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠。（圖／民眾提供）

▲▼大麻工廠自種，收成大麻花後還加工乾燥，設備齊全。（圖／民眾提供）

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠。（圖／民眾提供）

專案小組見時機成熟，3月15日下午3點趁飲料店沒客人時，立刻衝上前出示搜索票，上樓發現，現場種滿二級毒品大麻，照明、乾燥、濕度控制等相關設備應有盡有，儼然是專業的室內農場。現場查扣362株大麻活株，乾燥大麻花1282公克、乾燥大麻莖葉一袋，剛採收的大麻莖葉一袋、照明燈99盞、培養土等相關製造工具一批。並將31歲主嫌郭姓男子及26歲陳姓、39歲張姓男子帶回，警詢後依毒品罪嫌送辦，經檢方聲押，郭男准押，陳、張2人各2萬元交保。

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠，以飲料店為掩護自種加工，市值達1.6億元。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼記者會現場擺滿大麻活株。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠，以飲料店為掩護自種加工，市值達1.6億元。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼刑事局中打破獲一處大麻工廠，以飲料店為掩護自種加工，市值達1.6億元。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，該飲料店業者為減低租屋成本，當起二房東，將房子2、3、4樓分租給郭男等人。郭等人從去年10月開始進駐，安裝設備種植，2、3樓用植物生長燈等設備，讓大麻生長，4樓則是採收後乾燥加工。

郭男供稱，他自己有焦慮症問題，聽說大麻可以解焦慮才嘗試種植，種植方式「是看網路論壇學的」，但警方對其說法存疑。

檢警表示，郭男等人自認有暴利可圖，上網自學，並透過網路向國外購買大麻籽種植，經過摸索後才終於種植成功。本案查扣的大麻花與活株，目前市值高達1億6千多萬元，銷售管道多流入夜店等處。

珠光粉色超美


【更多新聞】

上完大夜班去騎越野車突昏倒　29歲男竟是心肌梗塞！緊急手術救回

獨／要公公幫餵鳥被拒！前空姐燒夫留26鸚鵡挨餓　救援行動大展開

女騎士遭撞斷頸椎命危！18歲賓士富少遭爆：無照闖禍還玩IG

ET快訊
快訊／國民黨高雄市議長涉詐助理費！　遭檢調搜索
4男大生信義區夜店帶醉美人回家　2同學輪流性侵
輔大正妹秀「9字鮭魚名」！　目前單身6男瘋狂追求
詹雅雯腦萎縮「確診帕金森氏症」　3病纏身推掉工作現況曝光
蝦皮全取消蛋塔、衛生紙訂單　消保官說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國民黨高雄市議長曾麗燕涉詐助理費！檢調搜索約談中

高雄女被小男友砍到滿臉血！見他自殘反大喊：救命，有人要自殺

臉書代購「黑白賣客」日本團涉詐保　16人赴日全出險詐百萬警收網

攝影師「林真理」拍服裝照　3少女被騙共浴入鏡「各收500元」

毒品通緝犯闖員林市長官邸！兒暗中拍下賊影報警抓到人

改名18字「鮭魚」覺得狂！他不怕被家人罵：想聽送貨大哥喊名字

蘇花自撞釀6死慘劇！遊覽車司機「情緒不穩」　最快下週接受複訊

兩度與12歲少女巫山雲雨　桃園男辯稱兩情相悅、下場曝光

警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

三重3匪搶銀樓…搜刮金鑽、翡翠逾2000萬！老闆遭電線綑綁關廚房

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

快訊／國民黨高雄市議長曾麗燕涉詐助理費！檢調搜索約談中

高雄女被小男友砍到滿臉血！見他自殘反大喊：救命，有人要自殺

臉書代購「黑白賣客」日本團涉詐保　16人赴日全出險詐百萬警收網

攝影師「林真理」拍服裝照　3少女被騙共浴入鏡「各收500元」

毒品通緝犯闖員林市長官邸！兒暗中拍下賊影報警抓到人

改名18字「鮭魚」覺得狂！他不怕被家人罵：想聽送貨大哥喊名字

蘇花自撞釀6死慘劇！遊覽車司機「情緒不穩」　最快下週接受複訊

兩度與12歲少女巫山雲雨　桃園男辯稱兩情相悅、下場曝光

警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

三重3匪搶銀樓…搜刮金鑽、翡翠逾2000萬！老闆遭電線綑綁關廚房

降落傘纏在直升機　男困1980公尺高空搖晃...溫度是零下20度！

連穿緊身褲也會痛！輕熟女「翹臀炸裂」狂失眠...竟然是這病作祟

陸委會：即日起恢復陸方商務履約、跨國企業內部調動來台

新版《宮野蠻王妃》宣布開拍！網點名朴寶劍、秀智接棒朱智勛和尹恩惠

蝦皮取消蛋塔、衛生紙訂單　消基會：已有要約行為、消費者可提訴訟

路上幸運見到「600萬奧迪」　運將曝：車牌要434萬！網驚身分象徵

張奕中繼5局失4分吞敗　宋家豪後援連續解決3人

曾放話「幹掉鴻海」！謝金河曝「這家陸廠」下場：很不尋常

壽司郎這波血賺！行銷專家讚「3大成效」超成功：打趴另外兩家

全球最大足球鞋製造商在台灣　志強國際四月下旬正式掛牌上市

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

快訊／武界壩異常放水奪4命！台電蘇姓員工遭起訴

快訊／屏東刑警隊長索賄！廉政署當場抓包

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

即／高雄林園情殺　窗外驚見血瀑布

遊覽車自撞6死4大疑點　煞車痕47米！駕駛：踩嘸剎車

台中孤獨死陳屍1個月　命案清理師善後櫃子搖動

台中賓士撞翻貨車1死1傷！女乘客噴飛亡　駕駛棄車逃

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

超商男載女友遭賓士車撞擊　女噴飛不治

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

帳戶被鎖　她一查才知被盜4萬

更多熱門

相關新聞

每次回阿嬤家！黑貓屁屁騰空練功

每次回阿嬤家！黑貓屁屁騰空練功

看來平常有在兼職喔！雲林網友林依凡16日在臉書分享兩張逗趣照，提及自己每次回到阿嬤家，一定看到1歲黑貓「臭小黑」表演特技功能，喜歡「懸空」坐在兩張椅子上。這下姊姊林依凡趕緊將畫面拍下來，直呼「太好笑啦」。

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

緬甸中資工廠被砸　趙立堅：呼籲民眾合法表達訴求

緬甸中資工廠被砸　趙立堅：呼籲民眾合法表達訴求

緬甸32家陸資工廠被砸！損失超過10億元

緬甸32家陸資工廠被砸！損失超過10億元

緬甸陸資工廠被放火　胡錫進：受到鼓動

緬甸陸資工廠被放火　胡錫進：受到鼓動

關鍵字：

大麻工廠飲料店大麻花中打

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面