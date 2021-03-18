警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

記者李忠憲／台中報導

郭姓男子找上梧棲一家透天厝飲料店，分租樓上3層樓，自營「大麻開心農場」，警方原掌握線索以為是開詐騙機房，但濃濃「九層塔」味讓專案小組研判是種大麻，一舉查獲市值高達1.6億元的大麻活株與成品，警詢後依毒品罪嫌送辦，郭男遭聲押獲准，其他2人交保。

▲刑事局中打破獲大麻工廠，現場用植物生長燈照射。（圖／民眾提供）

刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第二隊日前循線偵辦一起詐騙機房案，懷疑梧棲區一家飲料店內大有玄機。專案小組跟監多日發現，該家飲料店位於4層樓透天厝1樓，外觀看起來正常。但卻有人帶進大量燈具等材料設備，加上現場有一股「九層塔」味，周邊又沒有人種植九層塔，懷疑裏頭是在種植二級毒品大麻。立刻報請台中地檢署檢察官指揮，並會同清水分局共組專案小組協辦。

▲▼大麻工廠自種，收成大麻花後還加工乾燥，設備齊全。（圖／民眾提供）

專案小組見時機成熟，3月15日下午3點趁飲料店沒客人時，立刻衝上前出示搜索票，上樓發現，現場種滿二級毒品大麻，照明、乾燥、濕度控制等相關設備應有盡有，儼然是專業的室內農場。現場查扣362株大麻活株，乾燥大麻花1282公克、乾燥大麻莖葉一袋，剛採收的大麻莖葉一袋、照明燈99盞、培養土等相關製造工具一批。並將31歲主嫌郭姓男子及26歲陳姓、39歲張姓男子帶回，警詢後依毒品罪嫌送辦，經檢方聲押，郭男准押，陳、張2人各2萬元交保。

▲▼記者會現場擺滿大麻活株。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，該飲料店業者為減低租屋成本，當起二房東，將房子2、3、4樓分租給郭男等人。郭等人從去年10月開始進駐，安裝設備種植，2、3樓用植物生長燈等設備，讓大麻生長，4樓則是採收後乾燥加工。

郭男供稱，他自己有焦慮症問題，聽說大麻可以解焦慮才嘗試種植，種植方式「是看網路論壇學的」，但警方對其說法存疑。

檢警表示，郭男等人自認有暴利可圖，上網自學，並透過網路向國外購買大麻籽種植，經過摸索後才終於種植成功。本案查扣的大麻花與活株，目前市值高達1億6千多萬元，銷售管道多流入夜店等處。

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