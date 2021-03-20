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機車直行撞上左轉白色賓士　台中20歲男彈飛倒地傷重不治

▲▼機車直行到路口，撞上左轉白色賓士。（圖／民眾提供）

▲機車直行到路口，撞上左轉白色賓士，騎士傷重不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中傳出死亡車禍！李姓男子20日騎機車走中清路直行，在育德路口撞上左轉的白色賓士車，人彈飛倒地，雖緊急送醫急救仍傷重不治。警方表示，目前排除汽車駕駛張女酒駕，肇事原因仍有待釐清。

台中市消防局今天上午11點多時獲報，北區中清路一段、育德路口發生車禍，有人受傷​，立刻派遣人車前往現場。救護員人到場發現20歲機車騎士李姓男子倒地一動也不動，無呼吸心跳，立刻送往中國醫藥大學附設醫院急救，但最後仍因腹部大量內出血，傷重不治死亡。

▲▼機車直行到路口，撞上左轉白色賓士。（圖／民眾提供）

警方接獲通報也立刻到場蒐證，並對開白色賓士車，未受傷的53歲張姓女子做酒測後，排除酒駕。據了解，張女當時開車走中清路內側車道往英才路方向，正要左轉育德路時，李男騎機車從對向騎來，直接撞上賓士右前方，李男則彈飛倒地。

第二分局表示，初判賓士車未禮讓直行車，機車則未注意車前狀況。除將擴大調閱監視器，還原事發經過，釐清肇事責任外，也等待醫院抽血報告，確認死者是否有喝酒。

分局長蔡元戎提醒，駕駛人行經路口需依路權規定禮讓車輛，並隨時注意車前狀況，以保障行車安全。

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