　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

▲▼分享「國畫四君子技法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

分享「國畫四君子技法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮粥會110辛丑年暮春書畫展」20在花蓮縣客家文化會館舉辦開幕茶會，由花蓮縣花蓮粥會策劃展出，客家委員會葉仁基委員以薩克斯風民謠表演奏響開幕儀式，並特別邀請花蓮粥會前理事長彭明德教授分享「國畫四君子技法」，更有高齡103歲的粥友現場揮毫，獲得滿堂采，為書畫展揭開精彩序幕。

「粥會」是一個文人團體，聚會時一邊吃粥一邊分享自己的書畫作品、吟詩作對，沒有任何宗旨和規則，旨趣在於「閒話家常，笑談古今」，以文學藝術為共同話題。

▲▼分享「國畫四君子技法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高齡103歲的粥友現場揮毫，獲得滿堂采。

花蓮縣花蓮粥會成立迄今近十年，由時任台北中華粥會會長賴宗煙將軍輔導、首屆理事長王鎮華籌組成立，至今花蓮粥友已有60餘人。現任理事長楊豐碩表示，希望透過展覽達到藝術交流的目的，使花蓮藝文能量更加蓬勃發展，也帶給花蓮的民眾更多元的藝術饗宴。

花蓮縣政府客家事務處彭偉族處長表示，花蓮縣內藝文社團活躍，文人雅士相互交流切磋激盪出美妙的創作，進而帶動花蓮文化風氣，將藝術文化代代傳承、永續發展。花蓮粥會過去幾年在歷任理事長及全體理監事的努力推動下，不論是在兩岸或全國藝文交流，都表現相當優異，此次展出希能促進民眾對詩書畫的認識及提升欣賞之旨趣。

▲▼分享「國畫四君子技法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參與開幕活動的貴賓冠蓋雲集。

參與開幕活動的貴賓冠蓋雲集，包括行政院東部服務中心副執行長郭應義、花蓮縣議會張懷文議員、花蓮縣議會議員張美慧助理張奕、花蓮縣議會秘書劉嘉泰、傅崐萁立委服務處陳文卿處長、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、花蓮縣客屬會理事長鄧菊妹、花蓮縣客屬會前理長蕭雄彰、花蓮縣客屬會前理長徐萬春、花蓮縣客屬會富里分會會長范淳淯、花蓮第一獅子會會長王安順、劉氏宗親會理事長劉正彬、花蓮縣洄瀾詩社理事長余國強等，皆來表示恭賀及勉勵。

展出作品包含山水花鳥畫、潑墨畫、書法字畫及攝影作品等，展出地點在花蓮縣客家文化會館第一及第二展覽室（吉安鄉中正路二段60號），展期自即日起至4月25日，歡迎全國民衆及鄉親好朋友蒞臨觀展。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
獨／七星潭總裁「被打死」影片曝！　白衣男大街發狂狠踹
快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍！今晚再一波
快訊／中原大學「大四生墜樓亡」！　學生上課聽到巨響驚嚇
快訊／有信心！蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
韓28歲女歌手身亡！2月才宣布好消息　家屬悲痛屍檢
北捷免費發「25萬枚中衛口罩」　系統塞爆搶到當機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

大陸沙塵影響全台　台南市環保局全力減緩空污

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」協助防疫任務

暗夜彰化「竹林大火」　烈焰焚燒嚇壞居民

快訊／4人開車上國道撞護欄噴落邊坡　1人「甩出車外」全員送醫

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

大陸沙塵影響全台　台南市環保局全力減緩空污

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」協助防疫任務

暗夜彰化「竹林大火」　烈焰焚燒嚇壞居民

快訊／4人開車上國道撞護欄噴落邊坡　1人「甩出車外」全員送醫

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

張柏芝生完三胎3年「肚子凸出超明顯」！　網瘋猜四胎登熱搜

岡山最美燈節登場！限時10天免費看　竹編紙飛機、湖畔燈海超夢幻

統一「獅」誤14次最多　桃猿僅2次失誤最少

蔡允潔「被父母遺棄」憂鬱症15年想輕生　媽1通電話爆哭

NBA大咖快傷光！專家估詹皇恐缺席10場　湖人慘輸太陽17分

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

看好阪神央聯第一　日職最長壽投手：因為有陳偉殷

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

張惇涵：蘇貞昌、陳時中被質疑「打假針」　政治操作真的大可不必

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

長榮女PO文逼跪 　保生宮：不曉得

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡

台南公園燕潭傳出女子溺斃

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

台南大隆田生態文化園區啟用

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張

更多熱門

相關新聞

黃偉哲為百歲人瑞慶生祝壽

黃偉哲為百歲人瑞慶生祝壽

台南市長黃偉哲3年承諾，將親自為楊洪梅葉阿嬤百歲慶生祝壽，22日是阿嬤的百歲生日，黃偉哲市長21日在社會局長陳榮枝的陪同下，提前拜訪楊洪梅葉阿嬤，與眾多家族成員一起為阿嬤唱生日快樂歌祝壽，並親自牽阿嬤的手切蛋糕，楊洪阿嬤對於市長信守承諾到訪祝福感到驚喜，滿臉笑意向黃偉哲市長表達感謝。

歐洲117歲人瑞確診「竟無症狀痊癒」喜迎壽辰

歐洲117歲人瑞確診「竟無症狀痊癒」喜迎壽辰

基隆破百年老公寓售91萬　房仲曝「舊瓶裝新酒」頂樓也賀成交

基隆破百年老公寓售91萬　房仲曝「舊瓶裝新酒」頂樓也賀成交

門諾護理師春聯義賣　含「疫」字的賣最好

門諾護理師春聯義賣　含「疫」字的賣最好

朴子市名書法家揮毫贈春聯

朴子市名書法家揮毫贈春聯

關鍵字：

粥會暮春書畫展開人瑞粥友揮毫滿堂采國畫四君子技法

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面