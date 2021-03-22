花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

▲分享「國畫四君子技法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮粥會110辛丑年暮春書畫展」20在花蓮縣客家文化會館舉辦開幕茶會，由花蓮縣花蓮粥會策劃展出，客家委員會葉仁基委員以薩克斯風民謠表演奏響開幕儀式，並特別邀請花蓮粥會前理事長彭明德教授分享「國畫四君子技法」，更有高齡103歲的粥友現場揮毫，獲得滿堂采，為書畫展揭開精彩序幕。

「粥會」是一個文人團體，聚會時一邊吃粥一邊分享自己的書畫作品、吟詩作對，沒有任何宗旨和規則，旨趣在於「閒話家常，笑談古今」，以文學藝術為共同話題。

▲高齡103歲的粥友現場揮毫，獲得滿堂采。

花蓮縣花蓮粥會成立迄今近十年，由時任台北中華粥會會長賴宗煙將軍輔導、首屆理事長王鎮華籌組成立，至今花蓮粥友已有60餘人。現任理事長楊豐碩表示，希望透過展覽達到藝術交流的目的，使花蓮藝文能量更加蓬勃發展，也帶給花蓮的民眾更多元的藝術饗宴。

花蓮縣政府客家事務處彭偉族處長表示，花蓮縣內藝文社團活躍，文人雅士相互交流切磋激盪出美妙的創作，進而帶動花蓮文化風氣，將藝術文化代代傳承、永續發展。花蓮粥會過去幾年在歷任理事長及全體理監事的努力推動下，不論是在兩岸或全國藝文交流，都表現相當優異，此次展出希能促進民眾對詩書畫的認識及提升欣賞之旨趣。

▲參與開幕活動的貴賓冠蓋雲集。

參與開幕活動的貴賓冠蓋雲集，包括行政院東部服務中心副執行長郭應義、花蓮縣議會張懷文議員、花蓮縣議會議員張美慧助理張奕、花蓮縣議會秘書劉嘉泰、傅崐萁立委服務處陳文卿處長、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、花蓮縣客屬會理事長鄧菊妹、花蓮縣客屬會前理長蕭雄彰、花蓮縣客屬會前理長徐萬春、花蓮縣客屬會富里分會會長范淳淯、花蓮第一獅子會會長王安順、劉氏宗親會理事長劉正彬、花蓮縣洄瀾詩社理事長余國強等，皆來表示恭賀及勉勵。

展出作品包含山水花鳥畫、潑墨畫、書法字畫及攝影作品等，展出地點在花蓮縣客家文化會館第一及第二展覽室（吉安鄉中正路二段60號），展期自即日起至4月25日，歡迎全國民衆及鄉親好朋友蒞臨觀展。

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