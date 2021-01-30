朴子市應景贈春聯　名書法家揮毫推廣書法藝術

▲▼ 「舞墨迎春」贈春聯現場揮毫活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市公所於春節前夕為推廣傳統文化及書法藝術之美並增添年節喜氣，今舉辦「舞墨迎春」贈春聯現場揮毫活動，特別邀請嘉義縣書法學會楊貴真理事長、蕭吉川、侯清財、李錫明、蕭文欽等書法家現場揮毫書寫春聯供民眾索取。現場配合中央流行疫情指揮中心規範，確實執行各項防疫措施，參與民眾都相當配合，全程戴口罩，現場開筆儀式後，每名書法家桌前大排長龍，場面熱絡。

▲朴子市長吳品叡舉辦贈春聯現場揮毫活動，應景且推廣書法藝術 。（圖／記者翁伊森翻攝）

朴子市長吳品叡表示，有感現代3C產品發達，大家對傳統毛筆書寫越來越生疏，年前特邀嘉義縣書法學會楊貴真理事長及蕭吉川、侯清財、李錫明、蕭文欽等書法大師蒞臨公所現場揮毫寫春聯分享給市民們並獻上誠摯祝福。

「舞墨迎春」贈春聯活動，現場書法家字體各具特色及風格除為市民帶來春節喜樂氣氛，也具推廣書法藝術目的。

▲現場書法家字體各具特色及風格， 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳品叡也親自書寫【牛年旺返運乾坤】的春聯印製贈送每戶，春聯貼在家門祝福新的一年所有市民能吉祥如意、身體健康、好運旺旺、闔家平安喜樂。

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