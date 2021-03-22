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染疫後遺症痛苦折磨！　美知名連鎖餐廳創辦人「受夠了」自盡身亡

▲▼Texas Roadhouse。（圖／翻攝自臉書「Texas Roadhouse」）

▲美國知名連鎖餐廳「Texas Roadhouse」在台灣也有分店。（圖／翻攝自臉書「Texas Roadhouse」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名連鎖餐廳「Texas Roadhouse」創辦人兼CEO泰勒（Kent Taylor），此前感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），之後受到嚴重的後遺症影響，最終因受夠嚴重耳鳴等症狀輕生身亡。餐廳在臉書專頁向大眾宣布這項噩耗，其家人也在公司發出的聲明稿中闡明死因。

▲▼美國知名連鎖餐廳Texas Roadhouse創辦人自殺身亡。（圖／翻攝自臉書「Texas Roadhouse」）

▲美國知名連鎖餐廳Texas Roadhouse創辦人自殺身亡。（圖／翻攝自臉書「Texas Roadhouse」）

綜合外電報導，「Texas Roadhouse」18日在臉書粉專宣布創辦人泰勒的死訊，泰勒家屬在公司發布的聲明稿中指出，泰勒在與COVID-19搏鬥後，卻因受到嚴重耳鳴等後遺症影響，導致日常生活與心理出狀況，最終因忍受不了而選擇自殺。

泰勒家屬指出，他生前承諾資助一項臨床實驗，將幫助同樣受到疫後嚴重耳鳴所苦的美軍官兵。公司聲明表示，「我們會想念你，泰勒。因為你和你對Texas Roadhouse的愛，我們能夠每天都說，我們愛我們的工作。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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Texas Roadhouse美國北美要聞新冠肺炎新型冠狀病毒Kent Taylor

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