AZ疫苗今開打！　第一線醫護曝心聲「先看同事再決定」

記者黃翊婷／綜合報導

首批AZ疫苗22日正式開始接種，4.45萬劑已配送至全國57家專責醫院。然而，部分第一線醫護人員對於是否施打疫苗仍有疑慮，還有人表示會先看同事施打的效果如何，再決定是否接種。

▲林口長庚醫院收到的疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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AZ新冠肺炎疫苗首波配送4.45萬劑，日前已陸續送至全國各醫療院所，包含基隆長庚紀念醫院、林口長庚、衛福部桃園醫院、高雄榮總、高雄長庚、小港醫院和義大醫院等等，並將在22日正式開始接種。經過專家會議建議，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中會在22日上午7時40分至台大醫院，率先打下「全國第一針」。

不過，由於歐洲近期爆發AZ疫苗可能引發接種者血栓的疑慮，根據《聯合新聞網》報導，林口長庚醫院對院內一萬多名醫護人員進行調查，約有七成的人願意配合施打，畢竟不接種的風險更高，但也有部分醫護人員私下表明，想等保護力更好的疫苗抵達再注射，或是先看同事施打AZ疫苗的效果，再決定是否接種。

▼▲完成疫苗接種後，要在醫院留觀區休息30分。（圖／記者郭世賢翻攝）

而對於醫護人員以及民眾的疑慮，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎日前在記者會中表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種AstraZeneca COVID-19疫苗後，血栓事件發生率低於該地區無接種疫苗時期，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性。

不過，另一種非常罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下，無法完全排除疫苗有關，雖然通報數目不多，但個案數高於該地區沒有接種疫苗時的病例數，需要進一步分析。

因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

接種AZ疫苗相關警語會加註於同意書，告知血栓、DIC等發生率，相關潛在風險，雖然無明確科學證據，但如果接種這真的有相關症狀，要及早就醫。