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AZ疫苗到花蓮！首批1400劑　花蓮慈院院長帶頭施打

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院3月22日上午正式開打新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）疫苗。這次施打疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗（以下簡稱AZ疫苗），由院長林欣榮帶領院內臨床醫療主管及同仁接受施打，花蓮縣衛生局局長朱家祥也親自到場關心。經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP專家會議討論，AZ疫苗於預防COVID-19感染及感染後重症之臨床效益，大於接種後發生不良反應之風險，建議依研訂之實施對象逐序推動。

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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根據統計花蓮慈院暴露風險等級1.2級人員約1250人，故第一波中央疫情指揮中心撥下1400劑疫苗。花蓮慈院副院長王志鴻表示，在不影響醫療臨床業務的狀況下，已經規劃進行分批施打，首週先以花蓮慈院同仁為主。下週三（03/31）、週五（04/02）上午九點到十一點，開放其他醫療院所第一類人員施打，將以預約制為主，規劃專屬診間開放施打。

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮率先接受施打AZ疫苗。

經過現場說明及專業醫護評估，上午十點，院長林欣榮率先接受施打AZ疫苗，在接受施打後，會在觀察室休息30分鐘。林欣榮院長表示，接種疫苗是防疫很正常的一環，而且經過專業醫護評估，對於施打疫苗不需要過度緊張，也希望藉由自己帶頭接種疫苗，能讓大家接受施打的時候更加安心。

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

施打疫苗最年輕的22歲護理師黃智偉。

花蓮慈院第一波22位接種疫苗的醫護人員，包含院長林欣榮、副院長王志鴻、羅慶徽，以及急診、外科、內科、護理部等各科醫護人員，經過30分鐘的觀察評估，都沒有出現不適症狀。其中最年輕的就是22歲的護理師黃智偉，黃智偉表示，自己很願意相信防疫專家的評估與疫情指揮中心的建議，在接受施打後沒有甚麼特別的感覺，黃智偉說：「希望能先有抗體保護自己，這樣也能更好的保護病人」。

▲▼中央疫情指揮中心撥下花蓮第一波1400劑AZ疫苗。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

第一波22位接種疫苗的醫護人員，經過30分鐘的觀察評估，都沒有出現不適症狀。

「接種疫苗是預防疾病最好的方式之一。」朱家祥局長表示，感謝花蓮慈濟醫院這一年多來承擔起防疫前線的責任，相信在各類防疫團隊的努力下，能儘早度過疫情。根據臨床研究結果，AZ疫苗建議施打兩劑，第一劑與第二劑需間隔八週（56天）。未來第二劑的施打，也將會依照疫情指揮中心的規劃。花蓮慈院提醒民眾，除了疫苗之外，包含口罩、手部衛生等防疫措施還是要繼續保持，千萬不要因為有疫苗的出現，就忽視其他防疫工作，期望透過包含接種疫苗在內的各項防疫措施，能讓大家保持健康防疫成功。

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