詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

▲郭姓車手首次提領即因神色緊張被查獲，起出垷金40000餘元和手機。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方19日執行便衣巡查時，發現某超商內提領款項的27歲郭姓男子形色緊張且不時東張西望，經盤查其所持有之提款卡非本人所有，且已遭通報為警示帳戶，員警依法將其逮捕偵辦，並再溯源逮獲「車手頭」葉姓及2名林姓男子，警詢完畢後，移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼警察局長陳國進等人專程頒發獎金並嘉勉。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局武陵派出所員警於19日17時許， 執行便衣巡查時，發現成功路一段某超商內提領款項的郭姓男子形跡可疑，經盤查為領款車手，郭男首次領款40000餘元即因神情緊張為警方查獲。

分局長邱紹洲接獲報告立即指示由偵查隊及武陵所組成專案小組，溯源擴大追緝，成功將22歲葉姓「車手頭」及其兩名林姓同夥查緝到案，另查獲涉嫌提供帳號給詐騙集團之鄭男及林女，兩人均因缺錢， 而自願提供帳戶給詐騙集團使用。

警察局長陳國進昨日偕同義勇刑警大隊長吳裕松至分局，頒發獎勵金予專案小組人員，嘉勉同仁辛勞；並呼籲民眾，切勿因缺錢輕信詐騙集團話術，提供銀行存摺、金融卡，如遭警方查獲，將成為詐騙集團共犯，除背負刑責，尚需面對被害人之求償，絕對得不償失，切勿以身試法。

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