「黑白賣客」代購團出國！超扯詐保120萬　8人落網「上銬到北檢」

記者劉昌松／台北報導

檢警今天破獲首宗詐騙旅遊平安險案件，由林純子為首的代購團，一方便接單代購，一方面涉嫌在行程中報假案，謊稱行李遺失、意外疾病就醫等，回國詐領保險理賠，專案小組鎖定16人，兵分多路展開搜索約談，其中8人晚間罕見地被戴上手銬，搭遊覽車從高雄移送台北地檢署，等候檢察官複訊。

▲林純子涉嫌以代購團出國機會，詐騙旅遊平安險。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜指揮刑事局偵四大隊追查，林純子經營網路知名代購夯團「黑白賣客」，經常帶團前往日本購買知名家電、精品名牌，但從2019年到2020年間，這個代購團每次出國，都經常重複投保「旅遊平安險」、「行李遺失事故」、「意外疾病緊急就醫症狀」。

▲在南部落網的代購詐保團成員，帶著手銬搭遊覽車移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）

檢警發現，林女等人的保單出險機率特別高，甚至有1團返國後，全員申請理賠的誇張紀錄，還有的人申報遺失的東西，根本是在台灣機場購買的免稅品，聲稱在日本遺失，卻在回台後才到入關前提貨，離譜的是，警方18日上午行動時，還在其中1名犯嫌家中，查扣到她申報遺失在日本境內的筆記型電腦。

由於這個詐保團分布全台各縣市，18日是由刑事局會同台中、高雄、航警、新竹等地警力聯合行動，其中8名犯嫌在接受警方初步訊問後，統一從高雄搭上專案小組準備的遊覽車，在晚間抵達台北地檢署，7女1男帶著手銬從五光十色的遊覽車下車後，進入法警室等候檢察官複訊，全案依詐欺罪嫌偵辦中。

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