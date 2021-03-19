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女友新冠病逝2個月！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

▲▼新冠病逝的女友深夜微信竟發文：我快樂了。（圖／翻攝自新民晚報）

▲女友被逮捕。（圖／翻攝自新民晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

熱戀2年的女友，去年在加拿大不幸感染新冠肺炎去世，這讓上海孫姓男子悲痛不已，但一天深夜，他無意間在微信朋友圈上看到，已經過世的女友竟發文稱「我快樂了」！

據《新民晚報》報導，孫男在2018年與馬女相識於社交軟體，兩人見面後確立戀愛關係。

2020年8月，馬女突然說，自己出國遊玩但因疫情原因被困國外，沒有錢購買回國機票，後又稱自己患上新冠肺炎需要治療費用。孫男擔心女友安危，多次向其轉帳共計10餘萬元（人民幣，下同），給她治病和購買高價機票，希望她能恢復健康順利回國。

然而，當孫男焦急等待女友歸來時，竟被一個添加其為好友的陌生人告知噩耗，稱馬女已經在國外因患新冠肺炎病故。

▲▼新冠病逝的女友深夜微信竟發文：我快樂了。（圖／翻攝自新民晚報）

▲男子被詐騙十多萬人民幣。（圖／翻攝自新民晚報）

孫男痛不欲生，平復情緒後，感覺事有蹊蹺。直到一天深夜，他竟在微信朋友圈看到已經「過世」女友發的圖文，炫耀自己以7萬多買到了一顆價值十幾萬的「鴿子血」（紅寶石），並稱「我快樂了」！

孫男這才向警方報案，經上海市公安調查，很快就確認，馬女根本沒有出國，更沒有感染新冠肺炎病死，而且早已經結婚，還有一個女兒。

馬女供述，自己仗著孫男的喜愛，虛構出國、染病甚至死亡，只為騙取他的錢財，為了不讓事情敗露，還利用陌生帳號冒充親友自編自導「死亡」戲碼，企圖瞞天過海。目前，她已被楊浦警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

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