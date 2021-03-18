16.8公噸雲林鳳梨外銷香港　張麗善出席封櫃儀式

▲雲林鳳梨外銷至香港，縣長張麗善出席封櫃儀式。（圖／雲林縣政府提供，下同）

政治中心／綜合報導

台灣鳳梨外銷再傳好消息！自行政院日前宣布台灣鳳梨等4種水果進軍東京奧運後，雲林縣鳳梨也接獲外銷大訂單，一共有16.8公噸的鳳梨運至香港，雲林縣長張麗善以及農業處長吳芳銘等代表18日共同為外銷鳳梨封櫃。

雲林外銷出口1680箱（16.8公噸）的鳳梨今封櫃啟航至香港，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉鄉長沈勝騰、王秋足議員、古坑鄉農會袁誌謙總幹事、古坑鄉代表賴嘉濱、詹佩燁、葉明桂、農業處長吳芳銘、永興果菜生產合作社主席黃威騰等人今共同為雲林外銷鳳梨封櫃。

張麗善表示，針對中國禁台灣鳳梨的危機，市府積極拓展外銷通路，幫助農民度過難關。夏天出產的鳳梨多汁香甜，多於8分熟時採收，最能展現色香味之品種優勢，深受國內外買家肯定，也是國內消費市場最受歡迎的品種。

張麗善大讚鳳梨具有消暑作用，同時還能達到消除疲勞與增進食慾的功效，多吃鳳梨提高身體免疫力、抵抗力，也幫助消化，呼籲鄉親多吃蔬果顧健康提升身體免疫力。



農業處長吳芳銘指出，感謝友人感謝好友的訂單，雲林鳳梨外銷今年首航香港出口1680箱，約16.8公噸，並為未來香港巿場開路。永興果菜生產合作社主席黃威騰表示，感謝雲林縣政府及各單位的協助，該社為協助農友，除了內銷之外也積極尋找外銷通路，此次鳳梨外銷香港就是一個成功的案例，希望大眾能繼續支持雲林鳳梨。