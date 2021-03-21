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為垃圾而來！詹喬愉發起「募資淨山」　5天迅速達標破90萬

▲詹喬愉發起募資淨山活動。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

▲詹喬愉發起募資淨山活動。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

實習記者周依儒／綜合報導

登山界知名美女教練「三條魚」詹喬愉，於本月15日發起中央山脈募資淨山活動，預計將在5月帶領13名志工，前往能高安東軍，展開為期10天的淨山活動。沒想到消息公布才短短幾天，募資計畫就迅速達標，甚至比預期的85萬還多，也讓詹喬愉感動的在臉書上發文感謝。

▲詹喬愉發起募資淨山活動。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

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▲台灣美景十分震撼，但滿地垃圾讓詹喬愉十分不解。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

詹喬愉表示，每一次走在能高安東軍的稜線上，都會被台灣的美景震撼到，但實在是非常納悶到底為何地上總是這麼多垃圾，「美景當前，人人隨手掉落一點，聚集起來便是驚人數量，人潮不應該是垃圾增加的藉口。」因此此次淨山計劃預計要搬運40-70公斤的垃圾下山，讓山林有喘息的空間。詹喬愉也呼籲各位山友們，停止丟棄那些帶上山的糧食包裝、塑膠袋、飲料罐等小型垃圾，還給山林原先的乾淨樣貌。

至於群眾募資活動，詹喬愉則補充，「這是所有爬山人的事，一定很多人想參與，即使我不一定會再來，也願意出一點心力。」他們希望可以透過群眾募資的方式脫離同溫層，集結大家的一小步，完成對環境的一大步，一起為山林盡一份心力。

▲詹喬愉發起募資淨山活動。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

▲短短幾天募資金額已達標。（圖／翻攝自募資平台）

消息公布短短幾天，募資金額就迅速達到90萬，甚至比原先標準的85萬還多，因此詹喬愉也在本月19日提前結束募資計畫，「真的非常感謝大家的大力支持！！透過大家的一小步，成為我們一起完成這個計畫的一大步，不論是三百元的理念支持，或是五萬元的重金贊助，我們都聽到您想保護山林的聲音了！」

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