數字一直跳！理科太太改賣維他命「24小時破1700萬」　網全看傻

▲理科太太一天就募得1700多萬元。（圖／翻攝自「嘖嘖」）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅理科太太（陳映彤）昨（24）日在網路平台「嘖嘖」上發起「理科太太太空人維他命」的群聚集資，而令人訝異的是，明明僅時隔一日，竟就超過募資目標，截至目前已募得1700多萬元。有網友得知消息後，就在PTT上發文驚呼，到底是理科太太神話不滅，還是台灣人的錢真的比較好賺呢？

理科太太在2019年底因自己與老公John的健康因素，宣布暫停YouTube頻道經營，要專心休養與治療。短暫失去過健康的她，昨日就在臉書粉專上發文表示，「沒有了健康，其他重要的事情抓到了多少、順序如何，都不重要了」，因此她便根據自身所學，創立了「好好生醫」，希望可以讓參與的每個人都擁有更好的生活。

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理科太太在網路平台「嘖嘖」上發起「理科太太太空人維他命」的群聚集資，目標募得1000萬元，而截至目前（25日）為止，已經募到1700萬多元了。該專案最便宜的「一飛沖天組」要價1780元，內含一瓶60粒的的維他命、成分說明書以及感謝卡，而最貴的「九十六萬分感謝組」則要價13萬7760元，成功籌得目標後，贊助者預計可於今年5月取到貨。

▲PTT上有網友討論此事。（圖／翻攝自PTT）

有網友就在PTT的Gossiping板上，以「理科太太嘖嘖募資一天就破千萬」為題發文，提到許多人都覺得理科太太已經過氣了，但是從募資平台可見，理科太太居然只花了一天就達到募資目標，金額突破千萬元；不過原PO看了維他命的成分後，認為該款和其他維他命並沒有太大差異，不明白為何這麼多人購買，到底是理科太太神話不滅，還是台灣人的錢真的比較好賺呢？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「台灣人不能沒有健康」、「秒想到『美的好朋友』的葉黃素事件」、「她的廣告推薦人名單很猛」、「什麼東西啊？這種我一定吃大廠牌的」、「台灣盤子真多」、「昨天看到合購開團，還一堆人跟」、「看內容跟綜合維他命差不多啊」、「呼叫蒼藍鴿」、「台灣人真是健忘」、「靠行銷、名聲拉高單價，這種維他命美國一堆」。