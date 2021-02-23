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苦過來才更懂！郭子成買東森購物商品行善多年　「捨得」兩字為箴言

▲人文首富建設公司董事長郭子成專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲人文首富建設公司董事長郭子成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

因為疫情肆虐，重創各項產業，也導致社福團體募款更為不易，人文首富建設公司董事長郭子成先生長期致力投身公益，他每年固定慈善捐贈近千萬給數個機構，近期更是捐贈兩部交通車幫助「阿寶慈善基金會」來接送慢飛天使，解決交通困境，但因為募資募款困難，他社會大眾能站出來共襄盛舉，幫助機構度過難關，就是因為自己曾是苦過來的，更能知道施比受更有福，他也長期訂購東森購物商品，定期捐贈給需要的團體，精神令人佩服！

▲人文首富建設公司董事長郭子成專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲人文首富建設公司董事長郭子成為人和善大方，對於公益活動更是不遺餘力 。（圖／記者吳奕靖攝）

人文首富建設公司董事長郭子成長期致力於公益活動，為人客氣和善的他，默默行善多年，固定捐贈資金給數個機構，近期因為疫情關係，社福團體募款不易，得知宜蘭縣阿寶基金會接送殘障人士的車輛不足，郭子成立刻慷慨解囊，送了2輛交通車，讓慢飛天使們能安心上下課及平時交通往返，「看到慢飛天使開心純真的笑容，就覺得一切都值得了！」，郭董事長提及，他時常跟員工、股東分享，把錢花在有意義的地方才能發揮效益。

▲人文首富建設公司董事長郭子成專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭子成行善多年，盼為公益團體發聲，號召更多人共襄盛舉 。（圖／記者吳奕靖攝）

但他也坦言，依他能力所及救急不救窮，因此設想一個方案，是否能來招募「阿寶爸爸」、「阿寶媽媽」的活動，他舉例，要人家捐十萬塊可能不容易，但如果請人家捐一千塊、五百塊，相信有很多人有意願，未來希望能辦記者會喔推廣理念，告訴社會大眾，這些慢飛兒童真的需要社會協助，因為許多慢飛兒童送到他們協會，甚至連一個月三千塊的費用都付不起。

會投身公益，郭子成董事長談起眼眶有些許泛紅，他分享，年輕的時候家境貧窮，自行創業也歷經很多波折苦難，因此很渴望被幫忙，那份渴望一直放在心裡，現在想到這些過去還會忍不住哽咽。如今事業略微有成就，一直感謝社會穩定、國家政治安定，讓他有機會發揮，所以他認為應當回饋社會，撥出盈餘一部分幫助社會的弱勢團體，他說：「這是我分內應該做的事，也希望說，藉由我的拋磚引玉，可以帶動時下的年輕人共同來參與，一同來做一件有意義，回饋社會的一件好事。」

▲人文首富建設公司董事長郭子成專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭子成將他兩字箴言「捨得」掛在辦公室內 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我一直告訴自己，善用每一分錢！」，郭董事長也告訴自己要「捨得」，如果把買奢侈品的錢省下來，回饋幫助弱勢的很多社團，因為施比受更有福。因此希望能幫助上社福團體，盼大家能一起投入做公益，讓做善事長長久久，不是一時錦上添花。

▲人文首富建設公司董事長郭子成專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲董事長郭子成透過東森購物訂購商品捐贈給需要的人。（圖／記者吳奕靖攝）

時常投入弱勢族群捐助善行的他，幾乎都是訂購東森購物商品來送給需要的人，他提及，最早缺的是衛生紙，但關心獨居老人的慈善基金會需要的衛生紙用量大，因此透過東森購物一次訂購方便又快速且品質好，因此長期固定在東森購物購買。

「因為感情和信任，才挑選東森購物！」，郭子成董事長分享，除了生活用品，他還訂購像鴕鳥精及龜鹿膠、甚至還有胺基酸送癌症病患，發揮人飢己飢精神，非常令人佩服與感動。

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東森購物阿寶慈善基金會郭子成捐款募資

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