募資飆破3千萬！理科太太「1抵12」維他命熱賣　網酸：盤子真多

▲理科太太募資的綜合維他命，在一周內突破3千2百萬。（圖／翻攝自募資平台嘖嘖）

記者楊庭蒝／綜合報導

網紅理科太太透過募資平台販售綜合維他命，自24日起短短一天內，募資金額就突破千萬，至今已經一週的時間，募資金額更是突破3千2百萬，如此驚人的銷售成績，不禁讓網友提出「理科太太募資一個禮拜破3千萬代表什麼?」的疑問。

理科太太及生醫團隊在平台募資的綜合維他命膠囊，一開始集資目標為100萬元，沒想到經過一週的時間後，截至截稿時間，集資金額已達到32,437,778元，達標率破3243%。

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雖然理科太太推出的商品正反聲浪不斷，更有醫師出面直呼「團隊完全是個大外行」，但依舊不減商品的買氣。在集資首日突破千萬時，就有網友表示，「要改名叫生科太太吧」、「台灣人真的盤子，維它命1700也有人買」、「本來想買，但是看看覺得小貴」。

而在集資金額短短一週內就突破3千2百萬，有其他網友認為，「好多盤子喔.jpg」、「後面有金主」、「白癡比你我想像的多很多」、「我們人民很有錢的，難怪房價可以一直噴」、「募資（X） 斂財（O）」、「募資可以拋磚引玉」、「我光看合購板那下單量 搞不好台灣真的蠢人多啊」。