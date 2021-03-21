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「台大帥帥鮭」本人、行為都帥炸！學妹發文挺：別覺得鮭魚就壞

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲台大妹為鮭魚學長平反。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「壽司郎」日前引爆一場鮭魚之亂，一開始很多人還覺得有趣，但隨著浪費食材、貪拗店家的情況出來，不少人漸漸用異樣眼光看待「鮭魚」們。就有一位女網友要為鮭魚學長發聲，說對方雖然帶著好朋友到處吃，但一次也沒有浪費食物，還把盤子都排得整整齊齊，甚至留下來幫店員整理，「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的。」

一位台大女大生在《Dcard》發文「鮭魚不好當」，文中透露有學長去改成含「鮭魚」2字的姓名，在兩天活動中，一天就跑了5間，兩天跑了10間，帶著好朋友到處吃，「只要我們排隊或預約，他就來幫我們結，真的挺累的。」學妹接著透露，看到很多人都在批評鮭魚，忍不住覺得學長很可憐，並點出3點讚賞學長的地方。

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這3點包括「補貼他捷運錢都不要，甚至有些朋友浪費的壽司米他也都吃掉，改名的部分他也留有爸媽賜予的名字。」文中也有學長的身分證照為證，上面的姓名為「張OO（本名）帥帥帥鮭魚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲學長改名並沒有把爸媽取的名字拿掉。（圖／翻攝自Dcard）

另外，她還貼出照片，只見學長去吃的時候，都會把壽司碟好好地排好，「碗盤也都有確實的整理排列整齊，奈何吃到最後真的放不下，也自主留下來幫店員整理，希望大家不要覺得鮭魚都是壞的。

照片一出，「帥帥帥鮭魚」帥氣行為，加上真的帥的外型，成功引發一陣熱論，「鮭魚的世界，跟我們一樣，也有好壞之分」、「只要不浪費都是好鮭魚」、「目前看下來最帥的鮭魚」、「品種優良的鮭魚之神」、「優質鮭魚，就算他是想紅，但至少是全部吃完而不是浪費食物而紅」、「想認識帥鮭魚」、「我也有吃到其中一攤，我們都有乖乖吃完，真的是很好的鮭魚朋友。」

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