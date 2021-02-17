春節登山挑戰「南三段」女掉邊坡斷腿　南投陸空吊掛搶救

記者高堂堯／南投報導

潘姓女子(51歲)參加一行7人登山隊，預計以整個牛年春節假期挑戰中央山脈南三段，未料昨天滑落邊坡受傷、無法完成最後一哩路；南投消防局獲報後，報請空勤總隊出動直升機，會同地面搜救人員入山救援、將傷患吊掛並載送至花蓮降落送醫，歷時近八小時順利完成任務。



▲空總直升機吊掛受傷潘女。（圖／民眾提供）



▲空總直升機吊掛受傷潘女。（圖／民眾提供）

南投消防局指出，該登山隊年前(2月7日)由花蓮瑞穗林道入山攀登南三段，預計15日由南投信義鄉郡大林道下山；潘姓女山友因失足滑落邊坡，導致右小腿骨折，所幸意識清楚，只能待在亞力士營地往無雙村42k處等候救援。

南投消防局上午8時18分接獲報案，由第三大隊集結6名搜救人員，空總直升機(NA-708)清泉崗起飛前往信義鄉同富村，載送搜救隊於中午12時40分抵達無雙舊部落。



▲受傷潘女待援。（圖／民眾提供）

搜救人員接續徒步一個半鐘頭，至下午2時20分才接觸到受傷的潘女，先給予適當救護處置後，再背負至空曠處以利吊掛作業；空總直升機(NA-701)隨即再由花蓮起飛前往，近四點吊掛成功，於下午4時17分降落於德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車後送花蓮慈濟醫院。



▲檢視潘女傷勢。（圖／民眾提供）



▲揹潘女到空曠處準備吊掛。（圖／民眾提供）





▲直升機吊掛救援後離開。（圖／民眾提供）

登山隊其他六人已會同搜救隊從郡大林道順利下山，南投搜救隊今早8時許已返抵信義鄉駐地。