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社會 社會焦點 保障人權

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車與2歲童成焦屍

記者陳羿妏、黃宥寧、黃孟珍、游瓊華／台中－苗栗報導

西濱快速道路清水路段今（20日）下午2時許一輛預拌混凝土車因追撞前方自小客車，造成小客車起火燃燒，釀2死1傷。據悉，死者17歲根姓女子，其姊夫才在苗栗因酒駕，與1歲兒子一起離開，姊姊則是受傷逃過一劫，住院治療中，孰料，相隔一個月後，她竟遇上火燒車意外，與姊姊的2歲兒子燒成焦屍，令人不勝唏噓。

▲▼西濱火燒車。（圖／民眾提供）

▲姊夫上個月才酒駕身亡，孰料，根女相隔一個月後葬身火燒車意外。（圖／民眾提供）

▲西濱火燒車，釀3死1傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲西濱火燒車，釀3死1傷。（圖／記者李忠憲攝）

事發當時17歲根女坐在副駕，由根姓大伯父開車，自苗栗前往台中醫院給姊姊探病，怎料，返程途中卻遭預拌混凝土車追撞，自小客車當場起火燃燒，造成根女與後座的2歲姪子燒成焦屍，當場身亡，而根男雖幸運逃出，但全身受70%至80%的燒燙傷，目前插管昏迷搶救中。

然而苗栗縣三灣鄉今年2月24日下午發生一起車禍，事發當時一名27歲許姓男子因酒駕逆向超車釀禍，許男與1歲兒子不幸身亡，僅19歲根姓妻子獨自存活下來，受骨盆骨折、腹腔血腫，目前於台中童綜合醫院住院治療中，而稍早經查，相隔一個月後，根女妹妹不幸在此次西濱火燒車意外，與2歲姪子燒成焦屍，獨留大伯父一人。

據悉，年僅19歲的根女與丈夫育有2子，一家四口平時住在南庄娘家，怎料，她在兩個月內遭遇丈夫酒駕、妹妹火燒車意外，2名孩子也跟著離世，令人相當鼻酸。

▼苗栗三灣車禍，許男酒駕身亡，帶走孩子，獨留根女一人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗三灣車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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獨／夫上個月苗栗車禍慘死！妹妹西濱火燒車與2歲兒成焦屍

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