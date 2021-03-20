桃園農會選舉競爭激烈　檢查獲2起賄選案、涉嫌人10萬元交保

▲桃園檢調在今年2、3月間分別在楊梅、平鎮等區根據檢舉持搜索票到涉嫌賄選候選人住處搜索，2起賄選案候選人因嫌疑重大諭知10萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

第19屆桃園市農會會員選舉競爭激烈，不時傳出賄選疑雲，桃園地檢署指揮桃園市調處在2月與3月分別在楊梅與平鎮農會選區，持搜索票搜索涉嫌賄選的李姓與陳姓候選人與6名收賄選民到案，其中3名選民坦承分別以1000元至3000元不等收賄，另還查出有57名選民收到面額500元之提貨券，2名涉嫌賄選候選人訊後以涉嫌重大諭知10萬元交保候傳。

桃檢指出，第19屆桃園市農會選舉競爭激烈，桃園市調處獲悉該楊梅區農會李姓候選人在2月20日投票日前夕，疑似以現金賄選情資，市調處即報請指揮偵辦，桃檢派出檢察官吳宜展於3月17日持地院核發之搜索票搜索李姓候選人住所，並傳喚涉嫌收賄之黃姓等6名選民到案說明，其中3名選民偵訊時坦承以1000元至3000元不等金額收賄，並繳回犯罪所得共5000元；至於李姓候選人則因犯罪嫌疑重大，檢察官諭知以10萬元交保候傳。

此外，桃園市調處也接獲檢舉，平鎮區農會小組長選舉參選競爭激烈，其中陳姓候選人在農曆春節期間，涉嫌以面額500元之提貨券進行賄選，檢方指派檢察官陳嘉義指揮偵辦，由桃園市調處、中壢、平鎮與龍潭警分局組成專案小組持續佈線蒐證，於3月18日持搜索票搜索陳姓候選人住處，傳喚陳姓候選人與涉嫌收賄之4名選民到案說明，另循線查出有數十位選民也曾收到提貨券，隨即決定擴大偵辦，一連3天動員18名檢察官與上百位司法警察約談與傳喚受賄之選民共計57人到案說明。

檢警偵訊後關人員後，其中陳姓候選人因犯罪嫌疑重大，20日訊後諭知10萬元交保候傳；桃檢呼籲，農會選舉各候選人應清白參選，切勿心存僥倖，也籲請民眾勇於檢舉，因而查獲者，每起檢舉案件最高可獲得獎金新台幣2百萬元，對於檢舉人身分一律保密。

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