手機24小時待命3年9個月⋯前檢察官揭露「三方體系」剛上市就2刷

▲前檢察官吳忻穎出書《扭曲的正義》，一上市就二刷。（圖／Facebook「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」）

記者林育綾／綜合報導

手機24小時待命長達「3年9個月」，前檢察官吳忻穎從前總是「帶著辭呈在辦案」，離職留學後，如今出書《扭曲的正義》，有系統地揭露了「檢察官、警察、媒體」這三方體系如何相互運作、崩壞、成為「魔鬼」，強調「這些不斷惡性循環的問題，離大家都不遠」，新書由聯經出版發行，一上市就2刷！

吳忻穎自台大法律畢業，曾經擔任檢察官，在那3年9個月裡「手機24小時待命」，精神始終處於緊繃狀態，也因此身體出些問題，但即便如此也沒忘記使命和熱情；還曾因為在程序上嚴格把關自己承辦、審核令狀的案件，一度被警界私下帶著譏諷評價為「門神」。

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儘管磨滅了希望，最後失望地在2018年離職，遠赴德國求學，不過她回望過去任檢察官的實際經驗與觀察，深刻剖析了「檢察體系、警察體系、媒體」這三方體系的重大問題，有系統地暴露三方之間如何往來運作、影響視聽。

▲吳忻穎曾任檢察官3年9個月。（圖／Facebook「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」）

全書內容分為三部分，第一部「搖搖欲墜的檢察體系」，提到檢察官對外要面對濫用司法、癱瘓地檢署的民眾；對內，則要忍受資源長期不足、過勞，以及畸形的升官文化。為了增加結案數、往上爬、上新聞曝光，竟有人睜一隻眼閉一隻眼，任由記者取得偵查不公開資料、容忍警察違法情事，且覺得這一切都是為了維持「良好關係」、「很正常」。

第二部剖析「崩潰中的警察體系」，包括高層為鞏固民意、做形象、做政績，設立諸多額外要達到的績效標準，壓迫著基層員警，使得多數人疲於奔命，部分人則為了交出漂亮的數字、達標、要功獎而選擇性辦案，甚至無中生有「製造」假案件、向檢察官騙取拘票與搜索票。犧牲合法程序與警察尊嚴，換取治安「良好」的統計數字和一支支嘉獎、超標的達成率。

第三部談到「媒體幻象」，她細說媒體如何為了點閱率、為求獨家，犧牲「第四權」的自尊，不惜報導錯誤、偏頗，在案情未明朗前繪聲繪影指涉真相，煽動輿論錯誤判斷，甚至為了維護與檢警的關係，成為檢警官方或特定個人事業鋪路的宣傳管道。

出版社介紹，在資訊速食、不問查核與事實，人人都彷彿鍵盤法官的年代裡，我們看到的「真相」真的是真相嗎？在檢察體系、警察體系、媒體三方的相互運作中，不知不覺人們支持叫好的，也許已經成了「魔鬼」，檢警、媒體的混亂，反映的是整個社會對正義的扭曲想像，而身在其中的人們可曾注意「當中的錯誤與誤解又有多深？」

▲前檢察官吳忻穎出書《扭曲的正義》部分內容。（圖／Facebook「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」）

吳忻穎在自序中提到，「偵查實務的困境、檢警關係、媒體幻象等問題，太多、太複雜，也太糾結，也許有人會覺得那些不過是新聞上會出現的特例，跟自己的日常生活沒有關係，但其實仔細思考就會發現，這些不斷惡性循環的問題離大家都不遠。之所以無感，之所以覺得與我無關，也許都是因為從未有機會了解，或不願看清真相」。

她也說，「每當國內發生重大犯罪案件、上了新聞，人們總是在案情不明時看著電視就胡亂咒罵；在不了解羈押要件的情況下，覺得檢察官沒有聲押、法院沒有裁定羈押而覺得渾身不痛快，破口大罵；在不明白法定刑與量刑要素的情況下，向司法投擲言語重石，痛罵『恐龍法官／檢察官』。⋯⋯這社會上彷彿人人都很懂司法、人人都不滿司法，但仔細想想，大家動不動就大動肝火，然而卻似乎從來沒有人說得出究竟司法真正的問題何在。」

「這本書只是一扇引領讀者進入司法議題的門，試著指出問題，並希望大家讀完後，能試著以深入思辨的角度，看所有與刑事司法有關的時事。依循書中所說的概念與一些眉角，就會發現讓我過去3年9個月裡掙扎的一切現象，不但就在你我身邊、在媒體報導中，也在某些網紅與直播主的渲染下，不斷發生。」

《扭曲的正義》在3月4日發行，9日就二刷，如今也在社群引發話題。吳忻穎說，「這本書，始終是你我未完成的課題」。

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