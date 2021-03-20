台大新規防萊豬進校園　陳思宇：重重地打了吳思瑤一巴掌

▲陳思宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣大學20日召開校務會議，會中由膳食委員會報告「校園豬肉牛肉食品品質管理計畫」，訂定校內自助餐、盒餐、便當一律使用國產肉，外包廠商則不受限，但需依法標示肉品來源。對此，民眾黨中央委員陳思宇表示，此決策無疑是重重地打了民進黨立委吳思瑤一巴掌。

立法院2020年12月24日表決萊豬及30月齡以上美牛肉品進口的9項行政命令，民進黨立委挾帶人數優勢，反對修法增訂校園供膳禁止乙型受體素（萊劑為其中一種）或優先採用國產豬牛；此外，儘管教育部依《學校衛生法》宣布各級學校一律使用國產肉，但是大學校園餐廳多為委外包商，難以管控，因此沒有嚴格禁止，僅要求標示肉品來源。

台大職員代表2021年1月校務會議上提出，希望嚴格監控校園食物的來源，並訂定相關管理辦法，防堵萊劑食物進入校園。經過一個多小時討論，校長管中閔決議交付膳食委員會討論。今日台大召開校務會議，膳食委員會於會中報告「校園豬肉牛肉食品品質管理計畫」，訂定台大校內自助餐、盒餐、便當一律使用國產肉品；美食街、連鎖餐飲、便利商店等外包廠商則不限制，但須依法標示肉品來源。

除此之外，校內廠商將照產地來源、肉品品項分成3個風險等級，每週抽檢10件，風險高、中、低依6比3比1抽樣，一年抽檢各式樣本520件。不合格的廠商會公布名單、要求立即停售該商品，之後也會提高該廠商的抽檢頻率，並通報政府權責管理機關。

對於台大祭出的新規定，陳思宇20日晚間在臉書表示，台大校方為了保護同學食安，避免瘦肉精入侵的積極作為，對比民進黨在立院一再否決在法律上直接規定禁用，直接保護年紀更小的學童，簡直天壤地別。

接著，陳思宇將砲火對準推動「校園肉品儀表板」的吳思瑤。根據吳思瑤的構想，該儀表板會同步衛福部食藥署每天更新的「豬肉儀表板」，讓國人了解進口萊豬數量。

但陳思宇批評，第一，豬肉儀錶板現在顯示萊劑零進口，並不代表未來學生就不會吃到萊劑，照吳思瑤的邏輯，現在明市上沒有毒品流通，代表我們將其解禁也無妨嗎？第二，與大學生相比更為脆弱的國小、國中、高中生，卻因為吳思瑤的決策而可能被迫吃到含有萊劑的萊豬，辜負了選民的信任。

第三，民進黨政治人物廣發「愛瑤令」，但吳思瑤解釋不了的是為什麼當初不乾脆在立法院不要投那張反對票？付出這麼多額外的行政成本、激起這麼多仇恨，難道就只是為了吳思瑤不敢反對黨意、為了民進黨犧牲學生的那張反對票嗎？

「事實上，開放萊豬及美牛進口目前什麼都還沒換到，只換到民進黨用仇恨撕裂台灣社會以及無數行政成本。」陳思宇再罵，台大膳食委員會公告的決策，無疑是重重的打了吳思瑤一巴掌，「我們的訴求不過就是希望學生不吃到萊豬，吳思瑤再多的解釋，也改變不了她把民進黨黨意看的比民眾重要的事實」。