最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

▲Cathy優秀的學歷吸引不少網友朝聖。（圖／Cathy提供）

記者曾筠淇／採訪報導

畢業於英國牛津大學的高材生蘇榕慧（Cathy）日前在家教社團徵學生，優秀的學歷和亮眼的經歷隨即引發熱議，不少網友看到後都忍不住直呼，「人美、個性佳，態度認真又專業」、「台大的學歷甘拜下風」。Cathy也接受《ETtoday新聞雲》採訪，大方分享自己讀書、筆記的方式。

Cathy日前在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」徵高中（含）以上的學生，以視訊方式教授商業英文，內容包含口說、寫作、閱讀與聽力等。擁有7年教學經驗的她，學生從總經理、高階主管到工程師、人資、藥師等都有，資歷相當亮眼，而她也在文中附上驚人學歷、經歷。

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▲Cathy在讀書上很有一套。（圖／Cathy提供）

學歷：

1.英國牛津大學應用語言學碩士最優異成績Distinction畢業

（研究獲牛津教育系、St Cross College聖十字學院獎學金支持）

2.台大外文系學士3年畢業，GPA4.18五度書卷獎

（獲心理系雙主修、社會系輔修資格）

3.持劍橋認證成人英語教學CELTA執照

（最優異成績Pass A通過）

經歷：

1.現職教育科技新創公司學習總監

2.曾兼職國際企業英語專聘講師、學術英文私人家教

3.具7國駐點教學經驗，授課時數3000+

4.曾訓練國際學校的中外師英文

5.擔任過連鎖培訓學校學術總監、訓練英語師資、台大英文課助教、中英翻譯員

▲Cathy已有7年的教學經驗。（圖／Cathy提供）

由於Cathy的學歷、經歷都太漂亮，所以不少網友都狂讚，「原本以為自己不差的學歷在這裡被無情輾壓了」、「神一樣的才女」、「看到這學歷跪了，我直接把我手邊所有家教推了」、「資歷根本鬼神等級」、「智慧與美麗兼具」。此外，貼文還釣出之前紅爆家教社團的195公分帥哥楊承翰回應，「好厲害！我應該要向你看齊。」

對此，Cathy向記者表示，她其實很訝異自己的貼文會引發熱議，不過對她來說，「耕耘、好好生活與付出最重要。」她也透露，目前已經有40、50位網友私訊她，並加她好友，不過因為她沒有加陌生人的習慣，所以「希望大家不要生氣！」至於單純搭話的人，她也笑稱，「不回就好囉！」

Cathy還大方透露自己的學習方式，平時她都會在課前預習，「準備好一系列的問題」，在課堂上努力專注於聽講及理解，克制自己想把「聽到的東西都抄下來的衝動」；在筆記上，她只有2種情形才會動筆，一為教授補充了有趣或有用的延伸概念及資訊，二為她有問題的地方，她會特別注意聽，並將教授的解釋寫起來。

▲Cathy課後也會讀筆記，確認自己有沒有不懂的地方。（圖／Cathy授權使用）

到了課後，Cathy則會去讀筆記，檢視自己有沒有疑惑之處，因為她「很注重理解、應用和質疑」，總會去思考「讀到的資訊是誰給的？他們怎麼得到結論？有沒有可質疑點？思考或做結論時有沒有漏掉什麼線索？有沒有考慮到......？」對她來說，讀書就是不斷吸收、整理、問問題和找解答，「愈讀愈覺得自己同時在長大卻又更渺小。」

不過，Cathy在求學階段並不是一帆風順，她也時常遇到瓶頸，曾把2個月當別人的一年來用，每天都在趕路、讀書、工作，和25個學分奮鬥，身兼5份工，一天只能睡4、5個小時，真的很難熬；所幸她把自己推到極限的同時，還擁有著無條件支持她的家人和朋友，且自己也能隨時轉換觀點，她才足以跨越難關，「逐漸懂了接受自我的孤獨與醜陋，逐漸懂了原諒自己絕望時的虛弱。」

最後，Cathy也活潑說道，雖然目前已經有徵到學生，但是「還有商業英文小班在湊人數、持續開班，超級歡迎大家來報名！」