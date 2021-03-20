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台大防堵萊豬入校園！每週抽驗10件肉品　違者列「超高風險」名單

▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

含萊克多巴胺美豬元旦起開放進口，台灣大學今（20日）召開校務會議，會議中提到，台大校方近期調查校內108家供餐廠商，其中有3家因是連鎖商店，會使用美國肉品，未來校方將每週採樣10件肉品，若廠商違規，該廠商將被列入「超高風險」抽檢名單，提高查驗頻率。

台大職員代表於今年1月校務會議上提出，希望嚴格監控校園食物的來源，並希望訂定相關管理辦法，防堵有萊劑的食物進入校園。經過一個多小時討論，校長管中閔決議交付膳食委員會討論。

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台大今日召開校務會議，根據膳食委員會報告的「校園餐廳豬肉牛肉食品品質管理計畫」，膳食委員會指出，校內自助餐、盒餐、便當一定要使用國產肉品，但美食街、連鎖餐飲、便利商店則不限制，但須依法標示來源。

膳食委員會進一步分析，台大校園內108個供餐廠商，目前只有3家會使用美國豬肉，主因是屬連鎖商店，由中央餐廚統一供貨，其中1家將使用美國不含萊克多巴胺豬肉，另2家目前有一品項為美國，但仍符合衛生福利部的標準。

膳食委員也提到，校內廠商將照產地來源、肉品品項分成3個風險等級，每週抽檢10件，風險高、中、低依6比3比1抽樣，一年抽檢各式樣本520件。不合格的廠商會公布名單、要求立即停售該商品，之後也會提高該廠商的抽檢頻率，並通報政府權責管理機關。

膳食委員會表示，自3月2日起執行肉品抽驗，目前共抽驗30件肉品，20件肉品皆未檢出，另有10件待驗。抽驗品項包含熱狗、豬頭皮、培根、肉片、豬肉凍、豬大腸等。

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