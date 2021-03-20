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面試獅子座O型不錄取　北市勞局：觸犯「就業歧視」最重罰150萬

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市勞局提醒，雇主若觸犯「就業歧視」最重罰150萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡文鈴／台北報導

北市勞動局接獲民眾投訴，有公司主管於面試時，因對方是獅子座O型，因此不予錄用。對此，勞動局長陳信瑜表示，若經查屬實，雇主恐觸犯《就業服務法》「就業歧視」，可罰30萬至150萬元。

民眾陳情向北市勞動局陳情，自己是獅子座O型，但在去一間公司面試應徵時，公司詢問星座血型後，直言「想要文靜型的員工，不可以搶了主管風采！」面試結束後，等到的結果卻是不被錄用，認為該公司十分誇張。

對於資方因星座血型而不予錄用的狀況，陳信瑜表示，雇主此舉很可能會觸犯《就業服務法》第5條規定，經調查違反的話，可罰30萬元至150萬元罰鍰。

陳信瑜也強調，一些老闆很在意血型、星座等個人資訊，常將此作為招募員工時的參考，用來決定是否僱用，而不考量求職者或員工的工作表現、能力。

陳信瑜指出，勞動部在2018年11月28日修訂就業服務法，將星座、血型列入《就業服務法》第5條的18項「歧視項目」中，以避免雇主藉由星座、血型等因素，造成求職人失去在找工作上與其他人公平競爭的機會，這就是就業歧視。

陳信瑜提醒，招募人才是一門學問，企業應該摒除這些無關能力的個人特質列為篩選條件，以避免觸法，同時也要提醒求職者，若遇到特別迷信星座或血型的企業或老闆，可將相關資料文件留存作為佐證，透過「台北市政府市民服務大平臺」向勞動局提出申訴，千萬別讓自己的權益受損。

▼雇主不得因血型星座為由，造成求職者無法公平競爭。（圖／台北市政府）

▲▼雇主不得因血型星座為由，造成求職者無法公平競爭。（圖／台北市政府）

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關鍵字：

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