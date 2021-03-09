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夜市燒烤攤徵工讀「以顏值計薪」！老闆觸法G了　最重可罰150萬

▲▼台中某夜市燒烤店老闆徵工讀生，竟以顏值計薪。（圖／東森新聞）

▲台中某夜市燒烤店老闆徵工讀生，竟以顏值計薪。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

應徵工作也要看「臉」？有網友再臉書社團「爆費公社二館」PO出照片，表示日前經過台中某夜市時，赫見燒烤攤老闆貼出應徵工讀生告示，但仔細一看，薪資竟然是以「顏值計算」，網友紛紛質疑老闆應徵條件是否有歧視意味，「難道長得不好看錯了嗎？」對此老闆也現身回應，該告示幽默的成分比較大，不只顏值，能力也同樣重要；但事實上老闆此舉已觸犯《就業服務法》，可開罰新台幣30萬至150萬元。

網友在臉書社團PO出照片，台中某夜市裡的一家燒烤店老闆在攤位上貼出告示誠徵工讀生，但仔細一看，紅色的看板上竟然大方寫著「薪資以顏值※計算※」，畫面一曝光立即引起網友熱烈討論，有人揶揄「這家我應徵過，老闆說不用一天就破產了」、「今天早上去應徵，老闆說整攤頂給我都不夠付半天薪水」；但也有認為，老闆開出如此條件，「不只給你低薪，還同時羞辱你」、「難道長得不好看，錯了嗎？」

據了解，該家燒烤攤每周五、六、日在大雅夜市擺攤，其他天則出沒在豐原太平洋夜市、潭子夜市等地；在該張徵人告示引起熱議後，老闆也現身說法，表示自己一開始挑選工讀生都是找年輕、漂亮的，「就是一個門面，但目前來詢問的都是男生啦！」老闆坦言，徵才告示如此寫，除了搏眼球外、其中幽默的成分也比較大，不必太過認真。

老闆強調，希望來應徵的工讀生，不只顏值高，能力也同樣重要，「我們基本薪資都是1小時160元起，但我們目前有工讀生真的是以顏值下去計算，也是有做到時薪200元起的，工作能力OK、顏值OK的話，那薪水相對會比較高。」

雖然老闆創意徵才在網路上引起暴動，但台中市勞工局指出，該句「薪資以顏值計算」實際上已經觸犯《就業服務法》，「雇主雇用員工，不可有容貌歧視」，如若調查屬實，可開罰新台幣30萬元以上、150萬元以下；此外，若薪資4萬元以下，也應明確揭露，這部分也可開罰6萬至30萬元。

▼老闆出面表示，工讀生時薪160元起，但目前店裡也有顏值好、能力OK的，薪水相對會比較高。（圖／東森新聞）

▲▼台中某夜市燒烤店老闆徵工讀生，竟以顏值計薪。（圖／東森新聞）

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