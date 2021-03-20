人生不想奮鬥了...他搞「一機慢富投資法」　結果因太蝦破功

▲屏東警分局逮獲鍾嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有一男子最近持數張假千元鈔至檳榔攤消費，造成商家貨物遭詐血本無歸，還賠上找零的真鈔，屏東警方獲報過濾相關跡證，整合大數據，循線查出涉案的鍾姓男子租處，將他逮獲，起出印製偽造的彩色印表機及千元偽鈔及毒品，訊後依違反偽造國幣等罪嫌送。

▲查扣偽鈔及彩色印表機。

屏東分局崇蘭派出所獲報檳榔攤被千元偽鈔行騙後，立即展開查緝，除透過受害店家提供影像辨識歹徒人車資料外，也結合平日路檢盤查及清樓專案所建立的大數據資料庫，很快查出犯嫌租屋處後，向屏東地方法院聲准搜索票後執行搜索。

在他租屋處查扣用於印製偽鈔之彩色印表機一台、模造紙4包、假千元鈔270張、假千元鈔半成品69張及愷他命毒品等，他坦承印製假鈔使用，訊後依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方民眾可根據央行所提供要訣，秉持三項原則：摸一摸、看一看、轉一轉這三種基本方法（詳細內容請參閱中央銀行網站），可以有效辨識出假鈔，避免讓歹徒有可乘之機。並呼籲如收到假鈔，請盡速向附近轄區派出所報案，以利警方迅速追查印製不法集團到案，避免更多商家受害。

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