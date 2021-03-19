屏東刑警隊長收押！記2大過免職　遭攔查他狂奔：車上10多萬贓款

▲屏縣刑大隊長涉貪，警政署火速記2大過免職。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

廉政署南區調查組情資指出，屏東縣警察局某隊長疑涉嫌貪瀆案，並鎖定屏東縣刑大偵二隊邱姓隊長進行蒐證跟監，18日廉政署幹員攔車表明身份，他竟棄車狂奔，跑了數十公尺後遭逮捕，車上更搜到10多萬元現金。警政署為整飭風紀，決定將邱姓隊長記二大過免職，上層主管李姓大隊長考核監督不周、記過2次。

廉政署南部地區調查組接獲情資，指屏東縣刑警大隊的邱姓隊長涉嫌貪瀆，屏東地檢署立即指派檢察官李仲仁成立專案小組蒐證。

18日上午11時許，邱隊長搭某男子車輛，到銀行領取款項返回住處下車後，再獨自駕車要返回警局，中午12時20分許，南調組人員在屏東縣警局中庭停車場追捕逮到邱隊長，並在其駕駛的車輛中查扣現金，人贓俱獲。

經承辦檢察官訊畢後，認定邱隊長涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢藉端勒索，罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，且有事實足認有滅證串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

警政署為整頓風紀，於屏東地院裁准羈押禁見，立即召開考績會予將邱姓隊長記二大過免職，李姓大隊長考核監督不周，記過二次改調非主管職務。

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