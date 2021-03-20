新竹學校今晚「送肉粽」　路線圖曝光強碰竹科！民眾罵爆

▲湖口地區出現極罕見的校園送煞儀式。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導

原本是中部沿海地區習俗的「送肉粽」，現今似乎在各縣市都有。新竹縣新湖口地區新湖國中將於周六晚間8點30分開始舉行送煞儀式，當地村長及校方已證實消息來源，消息傳開後在當地社團引發討論，民眾多半認為舉辦「送肉粽」不恰當。

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▲新豐鄉瑞興村村長李兆恩將路線公布在臉書。（圖／新豐鄉瑞興村村長李兆恩提供）

新湖國中校長蔡英煌說，日前在校外有發生意外死亡案件，因此校方才與家屬商量合辦一個送煞儀式，除了讓亡者安息，也讓生者安心。

新竹縣新豐鄉瑞興村村長李兆恩表示，新湖國中將於20日星期六晚上8點半到10點半有送煞儀式，路線將從新湖國中開始，往瑞興村至竹2.竹2-1交叉口紅綠燈右轉，往竹2-1方向最後向福龍國小方向過去，直到儀式結束。並提醒民眾，由於儀式開始時，可能正逢竹科、工業區員工剛下班，唯恐沖煞，因此提醒大家盡量迴避，附近的居民也可將門窗緊閉，避免驚恐。

消息傳開後在臉書社團「新竹人新竹事」引起討論，網友認為送肉粽本屬中部沿海地區習俗，新竹地區根本就不需要舉辦，「什麼時候新竹也有這種習俗了 」、「感覺新竹以前都沒這種習俗.」、「彰化沿海鄉鎮的習俗⋯到底其他縣市在跟風流行啥啦」。