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花蓮喪家「想要送肉粽」！殯葬拒接被嫌不專業　他氣：沒專業師公啊

▲▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▲花蓮喪家要求「送肉粽」，殯喪傻眼「找不到師公」，拒接被罵不專業。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣特有民俗送煞法會「送肉粽」近年廣為人知，一名從事殯葬業的網友在臉書《爆怨公社》表示，他的公司日前接了一場「往生者上吊輕生」的生意，過程中家屬想要一場送肉粽儀式，讓他聽了超級傻眼「花蓮沒有這種習俗，也找不到專業的師公啊」，文章分享後引發網友熱議。

原PO在爆怨公社表示，送肉粽明明是彰化沿海一帶的傳統習俗，近年因為網路及戲劇傳播，漸漸往南北甚至全國流傳，他的公司日前接了一場「往生者上吊輕生」的生意，過程中家屬想要舉辦一場送肉粽儀式，「可是花蓮沒有這種習俗，也找不到專業的師公，他們就極力勸阻喪家打消念頭。」

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▲▼花蓮也有送肉粽？殯喪拒接挨批不專業。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友原文。（圖／翻攝自爆怨公社）

不料家屬得知無法辦送肉粽儀式，反而開始質疑他們的公司相當不專業，指責讓他聽了非常無奈，「如果硬要做這儀式，找到不專業甚至騙吃的師公，後果不是更嚴重嗎」、「雖然習俗寧可信其有，但也別太迷信」、「從彰化找師公來花蓮的費用（喪家）又出不起，還是早日讓往生者入土為安比較實在」。

文章分享後引發網友熱議，有人說「變成潮流了」、「那不是彰化習俗嗎，弄到全台都有了喔」、「儀式就是一個安撫人心的行為，喪家要求就費用實報啊，看到金額搞不好就不想做了」、「喪家搞不好只想要送煞儀式吧，各地本就有屬於自己的送煞方法，問清楚一點比較好。」

 
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