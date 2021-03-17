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台中大肚19日送肉粽！找《粽邪》團隊幫忙規模罕見...時間路線曝

▲大肚319上演粽邪3？送肉粽科儀規模最大。（圖／民眾提供）

▲大肚319上演粽邪3？送肉粽科儀規模最大。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區3月19日晚上9點將舉辦罕見的送煞科儀（送肉粽），喪家從鹿港搬來後，受到左鄰右舍照顧，為了安定社區人心，加上日前幾公里外的望高寮也發生過不幸案件，決定請來電影《粽邪》的製作團隊，辦理一場大規模且完全依照該有的儀式進行，禮儀社也張貼公告，呼籲沿路居民非必要不要在外逗留。

大肚區雖屬台中海線，若有民眾自縊，很少和彰化鹿港一樣有送肉粽儀式，這次會舉辦是因為喪家從鹿港搬來大肚後，受到社區居民照顧，才想把故鄉的送煞儀式拿來辦，再加上上周幾公里外的望高寮發生失業男殺死老婆後自縊的案件，決定擴大舉辦，送走一切煞氣，安定大肚山上的人心，讓大家能安心生活。

禮儀社表示，3月19日晚上9點從中沙路164巷徒步出發後，右轉遊園南路，在450巷左轉到鄉界路上貨車，沿途會有跳鍾馗、灑冥紙、擲筊等傳統儀式，然後從向上路開往西濱，在彰化線西海邊做法事，預計12點結束，當天正沖42歲屬猴、56歲屬馬，呼籲民眾如非必要，不要在外面逗留。

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