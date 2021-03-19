罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避



▲新豐地區出現極罕見的校園送煞儀式。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐地區新湖國中將於周六晚間8點30分開始舉行送煞儀式，當地村長及校方已證實消息來源，並提醒大家，該時段可能正是竹科、湖口園區員工的下班尖峰，還請大家盡量避開，以免沖煞。

▲新豐鄉瑞興村村長李兆恩將路線公布在臉書。（圖／新豐鄉瑞興村村長李兆恩提供）



新竹縣新豐鄉瑞興村村長李兆恩表示，收到村民通知，新湖國中將於20日星期六晚上8點半到10點半有送煞儀式，路線將從新湖國中開始，往瑞興村至竹2.竹2-1交叉口紅綠燈右轉，往竹2-1方向最後向福龍國小方向過去，直到儀式結束。並提醒民眾，由於儀式開始時，可能正逢竹科、工業區員工剛下班，唯恐沖煞，因此提醒大家盡量迴避，附近的居民也可將門窗緊閉，避免驚恐。

新湖國中也證實送煞消息，校長蔡英煌說，日前在校外有發生意外死亡案件，因此校方才與家屬商量合辦一個送煞儀式，除了讓亡者安息，也讓生者安心，提醒附近居民及用路人，盡量避開。

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