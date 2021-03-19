整理老宅出租驚見上吊屍！台中大肚首次送肉粽原因曝　2生肖必迴避

▲大肚今晚送肉粽(送煞)，喪家已向警方申請路權。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市大肚區今晚將有送肉粽（送煞儀式），喪家貼出公告，提醒居民中沙路晚上9點到12點不要在外面逗留，以防沖犯，尤其是屬猴42歲、屬馬56歲者。此外，葬儀社透露，下午還會提前到前陣子在望高寮輕生男子的那棵樹，收集樹枝，一併代為送煞，安定社區人民，呼籲沿路居民非必要不要在外逗留。

據了解，死者是獨居的30多歲陳姓男子，因為家人要清理後出租，意外發現弟弟自縊在一樓的曬衣場，未留遺書，家屬沒有意見，而且為了安定社區人心，決定請來電影《粽邪》的製作團隊，辦理一場大規模且完全依照該有的儀式進行。

▲台中夫殺妻棄屍後，於望高寮樹林中自縊輕生。（圖／民眾提供）

大肚區自強里里長林順安則說，日前看到陳男帶著出現進入房子，包括水電工、裝修師傅等，一群人還七嘴八舌討論裝修事宜，未料進屋內不到兩分鐘就看到一群人邊叫邊衝出來，還秒跳上車、開車離去，陳男臉色慘白地打電話報警，才知道屋內有屍體。林順安也透露，平時陳男鮮少出現，陳弟也不太與人打招呼，但近期陳兄打算將房子收回，要請弟弟另覓住處，未料竟出現此情況。

禮儀社透露，前陣子，幾公里外的望高寮發生失業男殺死老婆後自縊的案件，決定擴大舉辦，下午會先去自縊的那棵樹撿拾樹枝，一併送走一切煞氣，安定大肚山上的人心，讓大家能安心生活。

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