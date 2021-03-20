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新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道「封鬼門」鍾馗自己開臉

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣新湖口地區新湖國中20日晚間8時30分舉行送煞儀式，因與一般知道的彰化地區「送肉粽」習俗有所牽扯，因此道士潮震東也透過直播解說儀式過程，「這都是為了讓人更好」。

新湖國中校長蔡英煌說，日前在校外有發生意外死亡案件，因此校方才與家屬商量合辦一個送煞儀式，除了讓亡者安息，也讓生者安心，而新竹縣新豐鄉瑞興村村長李兆恩也證實此說法。

▲▼新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道「封鬼門」鍾馗自己開臉。（圖／翻攝潮震東臉書）

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▲新竹送肉粽畫面，鍾馗自己在旁邊開臉（右圖）。（圖／翻攝潮震東臉書）

▲▼新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道「封鬼門」鍾馗自己開臉。（圖／翻攝潮震東臉書）

▲校園跑道擺放白色的米人。（圖／翻攝潮震東臉書）

道士潮震東在新湖國中操場開直播，將儀式過程分享並進行解說。他表示，有人自縊就會打開陰陽兩界的「鬼門」，進而導致陰靈、亡魂聚集，因此必須舉辦儀式「封鬼門」。此次作法的是湖口的客家師傅，會以客家語念咒進行「封鬼門」的儀式並祈福，之後會由鍾馗送煞。

潮震東說，這次送煞儀式是校方的教職員發起，因有人自縊導致校內人心不安，教職員除了想用儀式讓往生者安心離開之外，也希望校內不要再有傳聞，藉此阻止聯想跟恐懼的情緒。此外，針對「送肉粽」名稱一事，潮震東解釋，「送肉粽」只能算地方的口語稱謂，應該稱為「出煞」較為正確。

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新湖國中法教出煞

震東潮發佈於 2021年3月20日 星期六
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