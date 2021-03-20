外送員抵達「才知是送肉粽現場」　法師送煞中…他看4字崩潰：白目

▲送餐給客人，地點竟是喪家地址！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



網搜小組／劉維榛報導

昨19日台中大肚區有送肉粽儀式，當地人紛紛公告生人迴避！然而一名外送員痛罵，晚上配送到指定地點時，才知道位置竟是命案現場，客人名字還惡搞稱為「好吃喔肉」，當下原PO臉都綠了，跪求網友提供收驚地點。

台中一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》抱怨，昨日晚上10時許時，接到一張宵夜訂單，結果抵達地點後，頓時起了雞皮疙瘩，「現在的人素質涵養這麼差嗎？惡作劇直接地址填送煞地方，偏偏剛好我接到。」

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原PO氣炸直呼，配送地點位在大肚區中沙路，而收到「送肉粽」的資訊時，當下真的好崩潰，配送地址與送肉粽地點一模一樣，而內文指出「19日晚上21:00至2400，煩請居民非必要，請勿在外逗留，以防沖犯（沖：猴42歲、馬56歲），預計24:00做完法式，送上貨車，沿路用貨車載至出海口」。

不僅如此，客人的姓名就叫「好吃喔肉」，讓原PO不禁氣罵，「白目！」如今原PO哭求大家推薦收驚的宮廟，「已經先燒平安符擦拭身體了，隔天會去拜拜加收驚。」

▲喪家公告辦法事，卻被有心人惡搞！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



文章曝光後，底下網友也拳頭硬了，「這真的很夭壽，點餐人真的太缺德」、「遇到這種垃圾，我就算上吊也會拉他下來的」、「這個訂餐的人哦，會有報應的哦」、「這建議棄單，保平安最優先」、「一切所有業，都會因為惡意的客人返向自己，你也只是認真的態度做事。飄哥飄姐都給您致敬」、「過份！拿我們外送員來開玩笑」。

▼內行驚，沖煞一事不可開玩笑。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

