孤獨感逆襲成新產業！「出租人生」吹進校園　他們陪聊陪吃不談性

記者嚴云岑／專題報導

網路發達，手機文字訊息溝通頻繁，年輕族群在現實社會中孤獨感更強，今年學生社團間，竄起一項新興行業，學生將自身化身為「商品」出租，他們透過不同理念、吸引不同客群，服務或收費或免費，出租者性別有男有女，但共同的主打特點都是「無性陪伴」。

27歲的孟孟（化名）是台大社工所學生，今年1月6日開始經營「出租孟孟」服務，經營伴讀、一日女友、助人諮詢與社工價值討論等項目。孟孟主打情緒勞動有價，服務也須收費，雖然在出租表單上寫「費用隨喜」，但仍有希望時薪。隨著租客增加，費用也從原本的400元，一路漲到1200元。

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▲孟孟與租客在校園中分享人生故事。（圖／記者劉亮亨攝）

截至2月底，孟孟的表單共有98人填單，扣除無法提供服務的租客，實際成案者約30多人。在租客中，因為好奇而出租者佔比4成最高，其次則為人際困擾傾訴，或者單純的陪伴聊天，餘下2成則是伴侶養成、約會禮儀、一日女友，也有人租她去關懷街友，也為所有出租中，最貼近「社工」的一次。

不過，孟孟也提到，自己並非每筆訂單都獲得希望價格，收到的30筆匯款中，費用從1元到3000元皆有。對於，孟孟表示，這就是一項社會實驗，自己也想知道國人對情緒勞動的接受度，對於結果正面看待。

有別於孟孟的收費，政大歐語系學生黃瑋鈞走不同的路，出租一個「什麼都不做的人」。黃瑋鈞坦言，自己是受到日本森本祥司的啟發，於去年底開始籌劃，經過一個禮拜的天人交戰後，「出租自己」於今年１月2日正式開張。出租者僅需付從大坪林捷運站到目的地的交通費，以及服務過程中的餐費，其餘費用全免。

▲黃瑋鈞陪租客去公家機關處理事務。（圖／記者劉亮亨攝）

黃瑋鈞說，自己聽過出租孟孟，也認同情緒勞動有價，但因為自己什麼都不做，也就沒有收費的理由，但截至2月底成案的5單中，也有遇過租客或多給100至200元車馬費，或送蛋糕、雨傘。

科技冷漠、人際孤獨，是現代人生活中最難避免的一塊，「出租自己」與「出租孟孟」，雖然主打理念、收費服務方式不同，但年輕族群透過出租個人時間、體力與心力，換取與他人的連結或金錢報酬，已成新興產業，但是否能發展成商業模式，還有待觀察。

孟孟表示，在提供出租服務過程中，接收了他人的情緒，也分享自己的故事，職業傷害不小，像是記性變差、捷運搭錯方向等。時值開學課業繁忙，孟孟3月起開始暫停服務一個月。她也提到，出租孟孟如果能維持基本的生活開銷就不錯了，「大家不要再覺得情緒勞動者很好賺。」

▲「出租人生」吹進校園，他們陪聊陪吃不談性。（圖／記者劉亮亨攝）

黃瑋鈞則表示，出租自己計劃「先開半年」，未來如果租客太多，會考慮收個500元，過濾掉一些來看熱鬧的人。因為目前還在待役中，除了需另外打工維持生計外，自己也會在提供服務的過程中，確認自己是否已能力與不同的人互動，退役後再決定是否要繼續經營。

對於學生之間的新興產業，精神科醫師、心口司司長諶立中表示，「這是件好事」，人際互動增加可消弭現實生活中的孤獨感，但呼籲提供出租服務者應小心自身安全，最好每位服務對象以3次為限，以免產生情緒依賴。若真的有身心問題，還是要儘早尋求專業協助。