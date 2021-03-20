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社工薪資過低難留才　衛福部公布10年調幅「回捐問題望解決」

▲▼出租人生專題拍攝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲衛福部社工司副司長蘇昭如。（圖／記者劉亮亨攝） 

記者嚴云岑／專題報導

社工所研究生創立「出租孟孟」，在提供陪伴、陪讀等服務外，也倡議情緒勞動有價與社工價值，另提到薪資與回捐問題久積成疾，成了社工師留任率低的原因。對此，衛福部表示，2015年調查顯示，的確有2成的社會工作者薪資較不理想，落在2萬5000元至3萬元，但去年社工師進行薪資普調後，平均薪資已達4萬1000元左右，而此次調漲也一併補助民間單位勞健保、勞退提撥，有望從降低民間單位負擔，解決社工回捐的窠臼。

「社會工作是幫助人的工作，分佈在台灣各個角落。」衛福部社工司副司長蘇昭如接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示。依據最新統計，全台從事社會工作專職現職人員數為1萬4989人，其中有8300人持有社工師執照。社工分佈則以社會福利單位最多，其次則為醫療院所與學校。

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蘇昭如說，社工人員薪資問題，長期以來都有相關團體倡議，衛福部近10年也有過5次調整，分別為2012年起調升補助民間團體推動社福方案社工人力人事費3萬3000元，2016年新增專科社會工作師證照加給，2018年推動社會福利補助作業要點專業服務社工，從3萬3000元提升至3萬4000元；社工督導也有3萬7000元提升至3萬8200元。

▲▼104年社工薪資。出租人生專題。（圖／記者嚴云岑攝）

▲104年社工薪資仍參差不齊，109年起已有大幅提升。（圖／記者嚴云岑製）

「2020年則是社工薪資成長的一年。」蘇昭如提到，社會工作旨在助人，很感謝蔡英文總統支持，去年同步幫公、私部門社工加薪，公部門無論是正職或約聘僱，都有2000元至3000元的調幅，對於政府委託補助的團體，也明訂了第一年雇用，薪資至少從3萬4196元起跳，有社工師執業登記、碩士學歷或其他專業者，都另有階梯式補助，希望能留住專業人才。

調整後的社工平均薪資，真的有提升嗎？蘇昭如分別舉2015年、2020年的兩份調查為例，前者是衛福部委託社工專協進行的全台普查，發現薪資分布以3萬元至3萬5000元為大宗，占比31.5%；其次為2萬5000元至3萬元，占比20.7%。不過，2020年另委託台灣大學透過網路表單進行社工薪資調查，約蒐集到1800至1900份資料，平均薪資落在4萬1000元，「雖然只是參考，但這項數據也顯示，社工薪資確實是有提升的。」

此外，衛福部近期統計也發現，政府補助民間雇用的社工人數，佔了所有社工人數的74%，蘇昭如解釋，「這顯示去年的補助，也達到一定程度的引導作用。」

▲▼社工薪資調幅。（圖／記者張舒芸製）

▲衛福部公布社工薪資10年調幅。（圖／記者張舒芸製）

雖然衛福部去年調升社工薪資，但仍有部分私立機構爆出回捐問題。被問及該若調薪又得捐出，是否等同於沒調？對此，蘇昭如無奈表示，去年的確從部分媒體上看到報導，也覺得十分遺憾。而衛福部分析後，發現的確是有一些「結構上因素」所致。

「我們很多夥伴，都是在社福機構或非營利組織服務，因維持營運有困難，才會要求社工回捐補貼營運。」蘇昭如解釋，但去年起衛福部為了維持社工、機構雙贏，在調高社工薪資同時，也同時拉高民間單位勞健保、勞退補助，降低民間單位負擔，進而善待社工夥伴。

蘇昭如也同時呼籲，社工夥伴若再遇到類似問題，可以上「社福人員職場申訴與溝通平台」申訴。該平台從107年開辦至今共接獲53件投訴，但去年僅有1件是當年度發生的。她鼓勵權利受到侵害的夥伴勇敢發聲，「只要收到申訴，衛福部一定會盡全力了解。」

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