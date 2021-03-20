　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

▲▼出租人生專題，出租孟孟。（圖／記者劉亮亨攝）

▲倡議社工價值引討論，孟孟從「校園觀察」道出2大初衷。（圖／記者劉亮亨攝）

記者嚴云岑／專題報導

台大社工所學生在寒假期間化身「出租孟孟」，提供家教課輔、情感陪伴與社工專業助人等服務，但其主打的「社工價值」，卻在校園和實務工作者圈中引起討論。對此，孟孟直言，「大家的批評指教或建議我都接受。」她也分享發起社會實驗初衷，除了想賺錢外，也想藉此幫社工發聲，希望透過所學，讓大眾知道「所有人都能申請社工服務」，也希望政府正視社工薪資與回捐問題。

「我是抱著做實驗的心態看這一切，想看大家對於情緒勞動、社工價值的反應。好奇大家是怎麼看待我的。」孟孟坦言，1月將出租表單PO到不公開社團「出清（台大面交）」與「台大學生交流版」後，「我真的被罵得蠻慘的」。留言從最初的性別、長相、職業歧視，到後來逐漸轉為攻擊「社工價值」，她頓了頓表示，「而這剛好也是我想傳遞的內容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孟孟提到，從社工系一路讀到研究所，自己認定的社工價值有「以人為本、尊重多元差異、關懷弱勢權益、追求社會正義」四大面向，「這些都是社工系基礎可以認同的」。不過，根據自身學習經驗，她卻發現社工系與助人專業科系中，經常有一個現象，「那就是在課堂上談論非常弱勢的人，也就是具有特殊身份的人」，但同時也很常排擠與霸凌「跟自己不一樣的人」。

▲▼出租人生專題。（圖／記者劉亮亨攝）

▲孟孟的租客填寫出租需求。（圖／記者劉亮亨攝）

「像是原住民、同志、身心障礙者、無國籍小孩、外籍漁工移工、新住民、失智老人等，都是大眾眼中的弱勢。」孟孟解釋，而根據自己觀察，在系系上被排擠的人，「都是比較有自己個性的人。」

詢問孟孟是否為排擠霸凌的受害者？她甜笑回應，「其實我不是耶。」她笑道，自身的個性不喜與人起衝突，「通常討厭我的人，都會被更多人討厭」，但她也直言，「所以我覺得我更適合做這件事」，因為人在處在弱勢時是很無能為力，而且不太能為自己講話。而在出租服務上線後，也有不少「邊緣」同學主動聯繫，「這大概是最大的收穫。」

2020年11月，台灣大專院校發生多起學生自殺或自傷案件，台大校園內一週就有3起。孟孟表示，希望透過自己的作為成為引信，讓更多人願意加入校園社會支持網路的行列，「我覺得每個都有弱勢的一面，都可以接觸到社會工作，但如果有更多人懂得社工價值，友善對待身邊的人，那些人就不會被排擠到社會的角落，服務對象也會減少。」

不過，提供社工服務，並不是光有熱忱就做得到。孟孟話鋒一轉提到，「我很認同社工系對於社工學生的養成價值，但如果這個社會沒辦法成為更好的社會，單方面要求社工系學生成為更好的人，我是覺得還有進步的空間。」

▲▼出租人生專題，出租孟孟。（圖／記者劉亮亨攝）

▲孟孟與租客聊天。（圖／記者劉亮亨攝）

孟孟表示，在提供近2個月的出租服務後，最大的感觸在於「情緒勞動」所帶來的傷害，像是記憶力衰退、捷運搭反方向等，「這都是先前沒發生的事」。類似感覺在過去實務實習中也曾有過，因為薪資結構與回捐問題讓社工流動率高，「社會工作者很多時候都在處理繁瑣的行政工作，像是個案記錄」，「這樣下一名社工接手，服務才不會中斷。」

最後，孟孟表示，她不認為社工高風險是造成學生放棄所學原因，「很多進入社工系的學生都有住人熱忱，一開始就選了家暴、兒虐領域」，但就算如此，大學部的同學仍有不少半路出家，去創業、當人資顧問、寵物美容等，也有人跑去做直銷。

「平均社工年資只有1到3年，與一般人的職涯相比是短的。」孟孟感慨，單靠熱忱做事難難以延續，109年蔡英文總統連任後，雖然幫社工加薪，但回捐問題依然存在，「南部有些地方還在領兩萬八，再扣掉勞健保與回捐，不確定實領有沒有25K。」希望政府從制度改革著手，才能增加社工留任意願，接住社會上每個需要的人。

ET快訊
台積電才待3個月決定離職　學霸哥嘆3原因：識別證像狗牌
蝦皮有Bug！網授1密技「肯德基蛋撻一盒變7元」
300人改叫鮭魚！她「137字不改名理論」2萬人推爆
台大女研究生「孟孟」出租自己　每小時收費1200元做啥都行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

衝阿里山賞花注意！台18線「封閉交通管制」　擬今19時開放

台大防堵萊豬入校園！每週抽驗10件肉品　違者列「超高風險」名單

冷將軍南下中！今晚起「北台先濕後冷」　氣溫急凍暴跌14°C↑

「成為一人份的存在」待役男大生免費出租　租客多給車馬費還送傘

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　法師送煞中…他看4字崩潰：白目

AZ疫苗「接種醫院」曝光！北市9家最多、9縣市僅1家

快訊／陳時中帶頭施打AZ疫苗？指揮中心1400記者會說明

去年國道52死！高公局曝「致死關鍵」　死亡事件有4成都這類違規

華航「空中女王」總統專屬座位大公開　台灣最後1架雙層有樓梯客機

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

衝阿里山賞花注意！台18線「封閉交通管制」　擬今19時開放

台大防堵萊豬入校園！每週抽驗10件肉品　違者列「超高風險」名單

冷將軍南下中！今晚起「北台先濕後冷」　氣溫急凍暴跌14°C↑

「成為一人份的存在」待役男大生免費出租　租客多給車馬費還送傘

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　法師送煞中…他看4字崩潰：白目

AZ疫苗「接種醫院」曝光！北市9家最多、9縣市僅1家

快訊／陳時中帶頭施打AZ疫苗？指揮中心1400記者會說明

去年國道52死！高公局曝「致死關鍵」　死亡事件有4成都這類違規

華航「空中女王」總統專屬座位大公開　台灣最後1架雙層有樓梯客機

歐陽娜娜私服被酸像路人！「學院風失算」大包小包明星光環驟減

《綜藝大集合》1000集　胡瓜登高台宋獎金直呼「好恐怖」

超萌！聖伯納犬散步「早晚倒雪地同一處」　網笑：你還活著嗎？

視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

游錫堃：年輕子弟緬懷牛隻對台灣貢獻　也要有動物正義的觀念

Howhow帶鄧福如放風「難得曬合照」閃炸！網揪身後亮點：這才是重點吧

被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

薊馬危害芒果擴大！獅子鄉也淪陷…芒果花慘遭吸乾焦黃

「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

田馥甄4月屏東開唱　再揭「三大咖卡司」陣容超豪華

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

大學生吃完免費壽司　捐萬元助弱勢團體

臉書網頁版凌晨當機

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

「亮搞玩」在哪裡？YouTuber直接送1萬元

更多熱門

相關新聞

待役男大生免費出租　租客多給車馬費還送傘

待役男大生免費出租　租客多給車馬費還送傘

學生平台吹起「出租風」，有人提供收費服務兼倡議個人理念，有人則是希望單純成為「一人份的存在」。政大歐語系學生黃緯鈞，今年1月起開始「出租自己」，主打「租出一個什麼都不做的人」，平均每週會接獲2至3筆委託案。提供聊天、陪伴處理事務的他，僅要求支付車馬費與餐費，租客滿意度高時，會在車馬費上多給一、兩百元，還有租客擔心他回程淋雨，致贈雨傘當餞別禮。

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「出租人生」吹進校園　他們陪聊陪吃不談性

「出租人生」吹進校園　他們陪聊陪吃不談性

情緒勞動，才是真正累原因　

情緒勞動，才是真正累原因　

他「出租自己」陪泡澡　月收4.4萬

他「出租自己」陪泡澡　月收4.4萬

關鍵字：

出租人生出租孟孟出租自己情緒勞動社工價值

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面