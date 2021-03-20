「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

▲倡議社工價值引討論，孟孟從「校園觀察」道出2大初衷。（圖／記者劉亮亨攝）

記者嚴云岑／專題報導

台大社工所學生在寒假期間化身「出租孟孟」，提供家教課輔、情感陪伴與社工專業助人等服務，但其主打的「社工價值」，卻在校園和實務工作者圈中引起討論。對此，孟孟直言，「大家的批評指教或建議我都接受。」她也分享發起社會實驗初衷，除了想賺錢外，也想藉此幫社工發聲，希望透過所學，讓大眾知道「所有人都能申請社工服務」，也希望政府正視社工薪資與回捐問題。

「我是抱著做實驗的心態看這一切，想看大家對於情緒勞動、社工價值的反應。好奇大家是怎麼看待我的。」孟孟坦言，1月將出租表單PO到不公開社團「出清（台大面交）」與「台大學生交流版」後，「我真的被罵得蠻慘的」。留言從最初的性別、長相、職業歧視，到後來逐漸轉為攻擊「社工價值」，她頓了頓表示，「而這剛好也是我想傳遞的內容。」

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孟孟提到，從社工系一路讀到研究所，自己認定的社工價值有「以人為本、尊重多元差異、關懷弱勢權益、追求社會正義」四大面向，「這些都是社工系基礎可以認同的」。不過，根據自身學習經驗，她卻發現社工系與助人專業科系中，經常有一個現象，「那就是在課堂上談論非常弱勢的人，也就是具有特殊身份的人」，但同時也很常排擠與霸凌「跟自己不一樣的人」。

▲孟孟的租客填寫出租需求。（圖／記者劉亮亨攝）

「像是原住民、同志、身心障礙者、無國籍小孩、外籍漁工移工、新住民、失智老人等，都是大眾眼中的弱勢。」孟孟解釋，而根據自己觀察，在系系上被排擠的人，「都是比較有自己個性的人。」

詢問孟孟是否為排擠霸凌的受害者？她甜笑回應，「其實我不是耶。」她笑道，自身的個性不喜與人起衝突，「通常討厭我的人，都會被更多人討厭」，但她也直言，「所以我覺得我更適合做這件事」，因為人在處在弱勢時是很無能為力，而且不太能為自己講話。而在出租服務上線後，也有不少「邊緣」同學主動聯繫，「這大概是最大的收穫。」

2020年11月，台灣大專院校發生多起學生自殺或自傷案件，台大校園內一週就有3起。孟孟表示，希望透過自己的作為成為引信，讓更多人願意加入校園社會支持網路的行列，「我覺得每個都有弱勢的一面，都可以接觸到社會工作，但如果有更多人懂得社工價值，友善對待身邊的人，那些人就不會被排擠到社會的角落，服務對象也會減少。」

不過，提供社工服務，並不是光有熱忱就做得到。孟孟話鋒一轉提到，「我很認同社工系對於社工學生的養成價值，但如果這個社會沒辦法成為更好的社會，單方面要求社工系學生成為更好的人，我是覺得還有進步的空間。」

▲孟孟與租客聊天。（圖／記者劉亮亨攝）

孟孟表示，在提供近2個月的出租服務後，最大的感觸在於「情緒勞動」所帶來的傷害，像是記憶力衰退、捷運搭反方向等，「這都是先前沒發生的事」。類似感覺在過去實務實習中也曾有過，因為薪資結構與回捐問題讓社工流動率高，「社會工作者很多時候都在處理繁瑣的行政工作，像是個案記錄」，「這樣下一名社工接手，服務才不會中斷。」

最後，孟孟表示，她不認為社工高風險是造成學生放棄所學原因，「很多進入社工系的學生都有住人熱忱，一開始就選了家暴、兒虐領域」，但就算如此，大學部的同學仍有不少半路出家，去創業、當人資顧問、寵物美容等，也有人跑去做直銷。

「平均社工年資只有1到3年，與一般人的職涯相比是短的。」孟孟感慨，單靠熱忱做事難難以延續，109年蔡英文總統連任後，雖然幫社工加薪，但回捐問題依然存在，「南部有些地方還在領兩萬八，再扣掉勞健保與回捐，不確定實領有沒有25K。」希望政府從制度改革著手，才能增加社工留任意願，接住社會上每個需要的人。