▲社工價值掛勾情緒勞動，安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆。（圖／記者劉亮亨攝）

記者嚴云岑／專題報導

台大社工所學生發起社會實驗「出租孟孟」，主打社工價值並倡議情緒勞動有價，在學生社團與實務工作圈中引發討論。一名社工師表示，在看了出租介紹後只覺得很奇怪，「感覺她打著社工系所背景，但提供的卻是不完全相關的服務。」而台灣社會對社工的論述已經很混淆了，「這可能會讓大眾更搞不清楚我們在做什麼。」

「出租孟孟」在服務表單的服務項目持續更新，1月上線時只有簡單的6項，到3月已擴展到14項，除了語言教學、家教課輔外，還有一日伴侶、伴侶養成教學、個人生命經驗分享、家庭議題、人際議題討論，另可以承接社會工作議題討論、長輩陪伴與租客糾紛協調等服務。

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一名在血液腫瘤科安寧緩和病房有著7年服務經驗的不具名社工師告訴《ETtoday新聞雲》，自己看到服務項目後，只覺得「很奇怪」，但也說不出怪在哪裡。因為該學生雖然主打自己有社工專業，但有些服務又跨到長照居家服務範圍，「像是突然跳出一個人說，我是社工背景，可以陪同你去就醫，這會讓大眾更搞不清楚社工在做什麼。」

▲社工師在安寧病房是不可或缺的存在。（圖／資料照，與文中當事人無關／記者嚴云岑攝）

「現在大眾對社工的定義已經很混亂了。」該社工師分享臨床經驗，每次跟第一次接觸的案主進行自我介紹後，對方不是露出「我不知道你能為我帶來什麼樣的服務」等困惑表情，就是轉頭跟一旁家屬轉告「剛剛那個志工來找你」。

「志工社工不分，真的是我們長年來遇到的問題。」該社工師苦笑，雖然同樣都是處理弱勢問題，但前者是自願奉獻，後者是透過所學專業進行社會資源連結。他舉例，像是病患有輔具購買、租借問題，醫師就會請社工協助；若個案對經濟上比較擔心，社工也可以幫忙找出可申請資源，偶爾也能成承接案主的情緒，提供宣洩抒發的管道。

雖然從實務工作來看，社工服務與「出租孟孟」提供的出租項目看似重疊，但該名社工師卻澄清，「我認為社工價值與情緒勞動有價，連結很薄弱。」因為在自己認知中，社工是一份志業，薪水高低是其次。

▲執業社工師表示，出租孟孟精神可嘉，但也要有被質疑的勇氣。（圖／記者劉亮亨攝）

「社會結構脈絡不同造成社工權利意識抬頭，這是好事。」他強調，「不過該學生的提供的服務，會讓我思考，她提倡的到底是個人薪資提升？還是整體社工的薪資？」

最後，該社工師表示，自己不能否認「出租孟孟」的勇敢冒險精神，但當她掛上社工系所學生與實習領域時，外界就對她有一定的框架與期待，當作出超格舉動時，也要有被質疑的勇氣。

「我無法斷言是不是她走的太前面了。」對於出租孟孟提供的服務，該社工師表示，自己不認為會成為趨勢，但可以確定的事，社工價值不能夠擔就薪資評論，「價值到哪裡，自己怎麼做到被外界認定，這才是我真正認可的專業有價。」