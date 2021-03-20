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「出租孟孟」社會實驗倫理爆爭議　社工專協理事長這樣看

▲▼台師大社工所長游美貴教授 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲社工專協理事長游美貴。（圖／記者劉亮亨攝）

記者嚴云岑／專題報導

「這是你賺錢的管道，但不能合理化你的行為。」台大社工所學生創立「出租孟孟」社會實驗引討論，質疑未遵守社會實驗倫理與研究方法聲音迭起。社工專協理事長游美貴表示，許多夥伴看到這項服務，都會疑惑「你為何打著社工系所的名號，做不符合社工系價值的事？」但她不覺得孟孟違反社工倫理，「因為她根本沒有從事社會工作，也就沒有違反問題。」

身兼台師大社工所教授的游美貴接受《ETtoday新聞雲》採訪時，先闡述社工價值，「被訓練去幫助個人、群體或系統，協助遇到困難的人回到正軌。」而社會工作養成教育，又分為直接和間接兩大塊，前者是將服務直接輸送到個人或家庭，後者則是從系統或結構性改變著手，由個人或群體進行倡議或倡導，致使政策改變。

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游美貴提到，「出租孟孟」是扣上社工所學生的帽子，但提供的服務，「其實每個人都可以做」，不少社工系所學生會對這項社會實驗感到不開心，是因為他們認為，「工作不只是這樣，更重要的是要服務的人群。」，「她服務的客群跟我們的不太一樣。」

▲▼台師大社工所長游美貴教授 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲游美貴說，社工服務可分為直接與間接兩大塊，但都是與人群緊密連結。（圖／記者劉亮亨攝）

「社工在幫助人的時候，不會考慮種族、性別、性傾向、族群或生存地區。」游美貴先定義社工價值，以及學校所教授的社工養成教育，「結合群體力量，從法律、政策呼籲改變，或幫弱勢群體做倡議發聲。」而隨著時代推演、新興議題輩出，社工教育也隨之演進，除了加強危機應對，在災難現場接住傷者或家屬情緒，以及協助資源連結外，也會針對新興的藥酒癮問題設計出對應方案。

「社工其實很常被挑戰，而我們的工作，就是一直在處理衝突。」游美貴的專業是家庭暴力防治。她直言，早期在第一線服務個案時，就有受到性剝削的孩子不屑詢問，「賺這麼少，幹嘛還要來管我？」也有在做兒少保護時被質疑，「你又沒結婚，幹什麼來管我家務事？」

「但社工在意個案被對待的方式。」游美貴解釋。面對這些挑戰，社工不會直接去回應案主質疑點，而是在意「有沒有人傷害你，有沒有人來保護你的權益。」她進一步說明，許多遭受到性剝削的孩子，會拿薪資挑戰社工，「是因為他還沒有準備好接受幫忙。」而社工就要透過專業訓練，一步步引導。

▲▼台師大社工所長游美貴教授 。（圖／記者劉亮亨攝）

社工專協長期都在幫社工夥伴倡議勞動權利。（圖／記者劉亮亨攝）

「其實現在大眾對社工的認知，已經比前幾年好多了。」游美貴笑道，由於社工是從慈善事業起家，早期許多人聽到社工，都會直覺與無薪志工劃上等號，所幸這幾年大眾已逐漸認知到「幫助並非無償」，社工薪資也開始翻轉。

最後，游美貴提到，2020年衛福部幫社會工作人員與社工師進行薪水普調，可視為「社工師元年」，而台灣社工薪資在全球位於「中段班」，的確還有增長空間。

至於被問及「出租孟孟」的收費作為，是可視為社工薪資調整的開創性作為？游美貴語帶保留回應，「她行為不會是社工人員所認同，也就不會是正向行為。」

游美貴另提到，她認為將社工服務與情緒勞動做連結「有點狹隘」，「因為我們不止在做情緒上的事。」但她也提醒，社會工作者在服務個案過程中，的確有很多情緒耗損，提醒工作夥伴在前線服務人的同時，也要有備案，可以透過紓壓、自我照顧課程，排解從服務案家中累積的負面情緒。

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