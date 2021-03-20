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「成為一人份的存在」待役男大生免費出租　租客多給車馬費還送傘

▲▼出租人生專題拍攝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲政大歐語系學生黃瑋鈞「出租自己」，希望成為一人份的存在。（圖／記者劉亮亨攝） 

記者嚴云岑／專題報導

學生平台吹起「出租風」，有人提供收費服務兼倡議個人理念，有人則是希望單純成為「一人份的存在」。政大歐語系學生黃緯鈞，今年1月起開始「出租自己」，主打「租出一個什麼都不做的人」，平均每週會接獲2至3筆委託案。提供聊天、陪伴處理事務的他，僅要求支付車馬費與餐費，租客滿意度高時，會在車馬費上多給一、兩百元，還有租客擔心他回程淋雨，致贈雨傘當餞別禮。

現年24歲的黃緯鈞，目前休學待役中。他向《ETtoday新聞雲》分享「出租自己」的契機，全是來自日本的森本祥司。「我先是看到他的新聞，後來又去看了他的Tiwtter和Youtube頻道，開始深入研究，越看越有趣。」黃緯鈞笑道，「畢竟是什麼都不做的人，覺得自己也可以試試看。」

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這份衝動很快就化為實踐。黃緯鈞回憶，在2020年底接觸到相關訊息後，整整一週都在思考該如何執行，「騎車也想、吃飯也想」，在思考的過程中，也同時創建的臉書和Instagram的粉絲專頁，並設置了聯繫方式，等到前置作業全備妥後，就開始做了。

▲▼出租人生專題拍攝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲出租自己是從臉書、IG私訊與客戶接洽。（圖／記者劉亮亨攝）

「一開始在學生社團發文，的確是有一點衝動。」黃緯鈞坦言，「因為一直以來都在學校生活，覺得需要一點刺激，也想在日復一日的生活中，找出更多的變化。」

學生打工、家教與參與學校社團，都能為生活帶來不一樣的刺激。詢問黃緯鈞為何不嘗試上述工作？而是要模仿日本男子出租自己。黃緯鈞思索片刻表示，「我尋求的是一個人與人之間的聯繫」，他頓了頓又提到，「我就是想確認，我這一人份的存在，到底有沒有價值。」

「其實說到底，我覺得還是為了自己的成分比較大。」黃緯鈞坦言，自己並未追求遠大的社會意義，也不是為了大眾提供服務，只是希望能跟學校的以外的人有更多互動。

為了增加觸及率，黃緯鈞除了在社群網站PO文外，也在臉書投放廣告，新穎作為吸引網友私訊詢問，也有粉絲被企劃吸引，主動提出可在店內刊登廣告。粉專1月2日成立至今，「出租自己」的臉書和IG合計有700多名粉絲，天天都有「洽租」私訊，但真正成案者，截至3月初只有6人。

▲▼出租人生專題拍攝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲黃瑋鈞陪伴租客聊天。（圖／記者劉亮亨攝）

詢問黃緯鈞提供過哪些服務？他直言，「很多耶。」由於出租自己的初衷是一個什麼都不做的人，黃緯鈞強調，活動的主體必須由租客帶領完成。而出租也不等同於替代。他分享，先前曾遇過有人將他誤認為「代理」，希望自己代為領取包裹，「這種我就會拒絕。」

「我也可以什麼都不做，當一個影子跟在租我的人後面。也可以陪他聊天、爬山、吃點心。」黃緯鈞提到，目前服務租客時間短則2至3小時，最長的一次是陪租客到北投泡溫泉，總共費時8小時。完成服務案後，他也會將租客同意的內容，製作成圖卡放上粉專。

既然花時間陪伴，為何不像出租者收取相應報酬？黃緯鈞再次強調，「因為我就是一個什麼都不做的人啊。」但他也坦言，因為出租自己並未收取相應報酬，平時還是要靠其他工作賺取生活費，有時租客多給一、兩百元車馬費，他也會收下。

黃緯鈞說，最近很多人都會詢問他「出租自己」的意義與收穫，但因目前服務個案數太少，「真的難以感受。」不過，他也坦言，未來如果預約人數太多，不排除仿效採森本祥司轉為「收費制」，「一次大概500元吧。」而在前半年的實驗期，依然提供免費服務，「歡迎大家來租我。」

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